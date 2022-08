Descarta Salum sumarse al gabinete de la siguiente administración

Aún no está en los planes sumarse al gabinete de la siguiente administración estatal, afirmó Jorge Salum del Palacio, quien señaló está concentrado en su asignatura como presidente municipal de Durango.

Te recomendamos: Celebra Salum y Aispuro 459 años de la fundación de Durango

Afirmó que hasta el momento no hay una invitación formal, además de que ahora su responsabilidad es el Ayuntamiento, y prefiere no especular en este tipo de temas mientras no concluya la administración municipal.

“Estoy enfocado, hoy en colonia obrera entregando fuentes rehabilitadas, sistemas de riego, ha sido prácticamente el trabajo del día a día y lo será hasta el término de esta administración, así que lo que venga después, será en su tiempo y consideraciones que haya que tomar”,resaltó el alcalde de Durango.

Mencionó que este tipo de rumores que han comenzado a circular en algunos círculos, “no se descartan, ni se encartan, además son consideraciones que tienen que hacer tanto el gobernador como el presidente municipal electos”.

El presidente municipal de Durango, señaló que a la próxima administración municipal se dejan finanzas sanas y direcciones equipadas, fortalezas que al inicio de la actual administración no se tuvieron.