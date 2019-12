"Deuda no afecta la calificación crediticia": EV

La autorización para contraer deuda hasta por 1,815 millones de pesos hecha al Gobierno del Estado por el Congreso Estatal no afecta -en caso de utilizarse- la calificación crediticia; este financiamiento se había utilizado en otras administraciones y la actual lo liquidó y ahora podrá utilizarlo o no, consignó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del parlamento local, Esteban Villegas Villarreal.

Cabe señalar que el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la autorización al Gobierno del Estado la contratación de financiamiento hasta por mil 815 millones de pesos afectando como fuente de pago un porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Lo anterior, frente a los recortes de los recursos federales que han registrado las finanzas estatales entre los años de 2016 y 2018; este crédito habrá de ser destinado a inversión pública productiva, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En este tema, agregó el legislador local, “el Ejecutivo sabrá si lo utiliza o no, o solo una parte. Este crédito no afecta la parte crediticia ni la calificación del Gobierno del estado, se había utilizado en otras administraciones, este gobierno lo pagó buscando no utilizarlo; las condiciones se dieron en otro sentido”.

Reconoció Villegas Villarreal que el crédito “lo pagamos todos los duranguenses con nuestros impuestos y va a acotado a que tenga que ser de un carácter regional que impacte en la mayoría de los duranguenses, vamos a estar vigilantes de que así se haga”.

Por ello, acotó que cuando el Ejecutivo diga lo voy a utilizar, “tendremos que sentarnos con ellos para revisar a fondo para que se va a utilizar, en que zonas y regiones se quiere tocar este recurso para que sea un tema de desarrollo regional”.