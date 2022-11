Día de Muertos en Durango: familia se reúne cada año para honrar a sus seres amados

Después de 2 años que por la pandemia de la Covid-19, no se permitió hacer la tradicional visita por Día de Muertos en los panteones de la capital de Durango, este 2 de noviembre miles de familias ya pudieron visitar a sus difuntos en el Panteón de Oriente, como las familias Fuentes Reyes, Moreno Reyes y Reyes Bretado, quienes se organizaron para visitar las tumbas de sus familiares y llenarlas de flores, dulces y dinero.

La matriarca de la familia comentó, “desde 1975 vengo al Panteón de Oriente, que se me murió mi primer hijo de 3 meses”, pero ahora visitó también a 2 hijos más, una mujer y un hombre y a mi mamá, entre otros familiares cercanos, “traemos mazapanes, y a otra hija garapiñados, y dinero, porque a mi hijo le gustaba mucho el dinero”.

Aunque menciona que casi cada domingo se organizan para visitarlos, en 02 de noviembre, Día de los Muertos, les llevan más cosas, hace años todavía más dulces, cerveza, botellas y hasta comida, pero ya no, “antes traíamos muchísimos dulces, de todo, y los niños se esperaban a que nos fuéramos para agarrarlos, yo los traigo para que bajen mis hijos y se los coman”.

Por la celebración de Día de Muertos, dijo que también ponen altar en su casa, porque dicen que los visitan allá y en el panteón. Con la experiencia que tienen de acudir en esta fecha al panteón, coincidieron que a pesar de que sí hay muchas personas, “en años anteriores acudía más gente”.

“Nosotros somos una familia de mamá, hijas y nietas”, platicó otra visitante en el panteón, la señora Rosales Contreras, dijo que visitan a los abuelos, hermanos y una sobrina, y este 02 de noviembre llegaron desde las 10 de la mañana, antes de mediodía para quedarse hasta la tarde.

Dijo que esta fecha sirve para recordar con mucho cariño a todos los familiares fallecidos, “abuelos, papás y una sobrina que queremos mucho, es una tradición porque mis papás nos trajeron a nosotros, ellos ya no están pero seguimos”, ahora con niños muy pequeños en la familia procuramos llegar temprano.

El mensaje que da a las familias “es que se mantengan unidas en vida, más que en esta fecha, pero que no se olviden de visitar tampoco a sus difuntos”.

En el Panteón se pueden ver de todo tipo de personas, en grupos, familias grandes familias pequeñas, pero también personas que llegan solas, como el señor Ismael Vega López, quien viene en esta fecha desde la Sierra de San Miguel de Cruces, “nos es una promesa, me nace de mi corazón venir a ver a mi mamá”.

Tiene a varios familiares en el panteón, “pero están todos regados”, y aunque los recuerda a todos por igual, su visita principal es para su mamá, “mi madre se me murió en el 94, tenía 72 años, antes venía con una hermana, pero ya también se murió, no traigo a mis hijos, ya están grandes y no los puedo forzar, yo solo les pongo la muestra para el día que se vaya uno y digan vamos a ver al viejo”.