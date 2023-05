Difícil resolver el tema de las plataformas digitales: Ricardo Pacheco

Sobre los conflictos y agresiones que se han dado a conocer en lugares como Cancún, entre taxistas y choferes de plataformas digitales, donde se han bajado incluso a los usuarios cuando van en un servicio por esta aplicación, el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez expresó “justamente en Quintana Roo, es donde el Tribunal de Distrito, ha dicho que no es un servicio público, sino que es un servicio privado y trabajan bajo la vía del amparo, es una entidad ejemplo de lo difícil que es resolver el tema”.

Sin embargo, para evitar en Durango, esas situaciones de conflicto entre taxistas y choferes de plataformas digitales, el Congreso del Estado está trabajando en la norma o modificación en la Ley de Transportes, “que pareciera va con cierta gradualidad o pausa”, pero más vale una norma que resuelva el tema y no que lo complique más, “yo espero que este mismo periodo de sesiones puedan votarse esas modificaciones”.

Es evidente que los taxistas insisten que las plataformas también ofrecen un servicio público / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Destacó que las plataformas digitales en Durango cuentan con un amparo, por lo que pueden realizar esa tarea, pero no se les puede aplicar estrictamente la Ley de Transporte, porque el Poder Judicial Federal ha dicho en algunos circuitos, que no es un servicio público, sino un servicio privado, pero reconocen las dudas e inconformidades que señalan los grupos de taxistas, como ser una competencia desleal, o que no pagan ciertos requerimientos que ellos sí, por ofrecer el servicio de transporte.

Es evidente que los taxistas insisten que las plataformas también ofrecen un servicio público, y no están de acuerdo con la determinación del Poder Judicial, por eso “hay que tratar de engarzar cada una de estas piezas, para que podamos realmente generar una norma que sea vigente, que sea positiva y que ayude a que todo mundo quede en la mejor medida, en cuanto a la competencia para prestar el servicio público”.

En cuanto a los distintos grupos y uniones de taxis que se han manifestado del tema, señaló que ya tienen conocimiento de cómo van los documentos preparatorios para la modificación, o la puesta en marcha de una Nueva Ley de Movilidad, o una modificación en la Ley de Transportes que tenga que ver con los servicios de plataformas digitales, documentó que se pondrá a la brevedad a consideración de los miembros de la Comisión de Transportes.

Mientras tanto, indicó que más allá de un acuerdo, buscan sea una verdadera regulación, que genere una competencia leal entre quienes brindan un servicio de transporte, y en la que todos se sientan conforme con la competencia debida.

“Lo que he señalado, es que reglamentar estrictamente como se reglamenta una concesión de servicio público, va a generar una situación que seguiría en un proceso de judicialización, lo que creo que hay que poner o aclarar, es la contribución de las competencias, de manera tal, que no tengan una ganancia por sobre la que legalmente tienen los taxistas regulado”.

En una manifestación en días pasados que se realizó en el Congreso del Estado, diferentes uniones de taxistas, dijeron no estar en contra de que circulen las plataformas digitales, pero sí de que no paguen lo que se exige a los transportistas del servicio público.