Taxistas de Durango se manifestaron afuera del Congreso del Estado donde se realizaba la sesión correspondiente, para exigir respuestas en diversos temas como la regulación de las plataformas digitales, y facilidades en el pago de refrendo y renovación de placas, advirtieron que de no tener una respuesta para el próximo lunes van a detener el servicio del transporte público.

Te puede interesar: En Durango no habrá replaqueo para taxis y camiones de modelos anteriores a 2017

Francisco Vera, de la Nueva Cudeco, manifestó “si venimos con pocos carros, es para no perjudicar a terceros”, ahora quedaron los diputados que el lunes nos van a llamar, luego de estudiar nuestras peticiones, pero si no lo hacen, sí vamos a parar el servicio en la capital.

Explicó “nos están obligando a pagar entre 11 mil 500 y 12 mil pesos”, lo que corresponde a refrendo, título de concesión y replaqueo, mientras que los choferes que se encuentran dentro de las plataformas, no pagan nada, y no estamos en contra de las plataformas, sino que haya igualdad, porque trabajamos diario hasta 18 horas para llevar el sustento al hogar.

Indicó “siempre nos han dado atole con el dedo”, se ríen y nos ignoran, pero aguas porque la gente está cansada, porque desde el mes de diciembre del 2022, está la Nueva Ley Federal de Transporte, por lo que hicimos propuestas, pero en Durango no se ha gestionado.

Taxistas duranguenses solicitan facilidades en el pago del refrendo 2023 / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

José Zaragoza, que pertenece a taxis de la Unión Benito Juárez, señaló que están inconformes respecto a varios temas, cuestiones que ya han planteado en mesas de trabajo, pero que no han avanzado, como las plataformas digitales, que ofrecen servicio de transporte, pero les representan una “competencia desleal”, porque no deben pagan lo mismo que ellos.

“Nos cobran muy caros los refrendos, pero los de plataformas no pagan nada, y es necesario que paguen lo correspondiente”, estamos conscientes que el Sol sale para todos, por eso nuestra petición solo es que paguen lo mismo que se le cobra a los taxis de servicio público.

Por su parte Saúl Ortiz Cano, de los choferes Benito Juárez, indicó “desde hace mucho tiempo hemos pedido que se nos atienda, que se nos respete”, que se reglamente a las plataformas, que se aplique la Ley, y que nos den la oportunidad de pagar los impuestos en parcialidades, porque no podemos pagar, hay dificultad economía.

Además, “ahora para entrar a la feria se nos quiere cobrar un dineral”, mientras que a los de plataforma no se les pide pagar nada, solo queremos que nos respeten y ser escuchados, pues se está afectando a más de 400 compañeros, y estamos dejando las calles fluir, porque no queremos crear problemas a gente que no lo tiene