Diputada interpondrá denuncia por acto de misoginia

La diputada local por Morena, Sandra Amaya Rosales, formalizará, una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), debido al acto de violencia de género del que fue objeto por el diputado José Antonio Ochoa Rodríguez.

El IEPC es la instancia correcta para presentar esta clase de denuncia, pues se trata de una clara acción de violencia política contra las mujeres, “a mí me parece muy desagradable y vulgar la acción que tomó el diputado, no era esa la manera, si quería manifestare había muchas formas, él ya había hecho su pronunciamiento y ya lo habíamos escuchado” indicó.

La diputada de Morena señaló que se entiende por una parte el pataleo por parte del Partido Acción Nacional (PAN), “pero no es la forma y no es el tiempo”, ya que hay cosas más importantes que deben analizarse al interior del Congreso del Estado, y es por eso que se llevó a cabo una coalición entre Morena y Partido del Trabajo, para tener la mayor injerencia al interior del Congreso, lo que ahora disgusta al PAN.

Por su parte el diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez, ofreció una disculpa pública a la diputada Sandra Amaya Rosales, ante un acto que señaló se malinterpretó, pues de ninguna forma quiso ofender a la legisladora.

En un video difundido en redes sociales, el diputado subrayó que durante toda su vida ha sido un incansable defensor de las mujeres, y quien lo conoce sabe que no sería capaz de lastimar a una dama.

“Creo que es de humanos disculparse y hoy con toda la humildad del mundo y con el corazón en la mano, reconozco que cometí un error ante el acto que se malinterpretó, jamás fue mi intención faltarle el respeto a la diputada Sandra Amaya ni a ninguna de mis compañeras diputadas”, afirmó.

Ochoa Rodríguez resaltó que las mujeres han sido parte importante de su vida y por ello seguirá defendiéndolas.

El diputado local lamentó que se haya generado una situación incómoda para sus compañeras diputadas y para cualquier mujer que se haya sentido ofendida por el acto que reiteró, no tenía intención de ofender.

“Soy un fiel creyente de la igualdad de oportunidades de género y de las capacidades de todas las mujeres, mi única intención fue expresar mi molestia ante la manera voraz en la que Morena intenta hacerse del control total del Congreso del Estado de Durango, no respetaron acuerdos y compromisos establecidos previamente”, dijo.

Sin embargo estas no fueron aceptadas por la diputada morenista Santa Amaya, quien señaló que no son sinceras, de forma que se llegará hasta las últimas consecuencias porque no se puede permitir la violencia de género.