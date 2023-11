Se registra una disminución de la violencia escolar en Durango de hasta un 60%, gracias a los diferentes protocolos que se han aplicado en las instituciones educativas, sin embargo, la recomendación es estar al pendiente de los adolescentes y jóvenes, porque ahora están realizando diferentes retos como una manera de interactuar entre ellos, así lo expresó Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED).

Apuntó que no se trata de los mismos retos que se hacían hace años, porque los jóvenes han cambiado, y se están realizando muchos que son virales en redes sociales, "algunos que incluso los adultos no lo entendemos, porque provocan un tipo de comportamiento", no estábamos acostumbrados, se desafían a tomar algunyutty67os medicamentos o se enfrentan a golpes, entre otros.

Disminuye violencia escolar en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por eso para evitar todo tipo de violencia escolar, es necesario aplicar los protocolos, como el de Mochila Segura, o estar al pendiente en la salida de clases en cada uno de los centros escolares, también con el programa Escuela Para Padres.

En cuanto al tema de los casos de acoso, reconoció que se presentan diferentes situaciones en las instituciones de la SEED, “lo que queremos decir de frente a la ciudadanía, es que la Secretaría de Educación del Estado, no solapa ni solapará a un trabajador que haya pruebas fehacientes de que cometió algún tipo de abuso, algún tipo de acoso”.

Disminuye violencia escolar en Durango / Foto: Pexels

Aseguró que se tiene comunicación directa con la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, porque una cosa son los derechos laborales y otra situación, es el asunto de cometer algún delito, y más si es en relación con el abuso de algún infante.

En cuanto las autoridades, la Fiscalía, determinen la vinculación a proceso, nuestra obligación es de manera inmediata dar de baja al trabajador, pero en los casos cuando apenas inicia la investigación se retiran del servicio para que el proceso de investigación continúe. En el último periodo de agosto a la fecha, son 2 casos fuertes que han sido comprobados, que terminaron con la detención de trabajadores.