Aumentan servicios de urgencias en la Cruz Roja al cierre del año

Con un incremento de entre un 10 y un 15% de servicios atendidos en emergencias de la Cruz Roja delegación Durango, así se concluyen los últimos cuatro meses del año, y es que de acuerdo con el coordinador del área de Socorros, Rubén Ruvalcaba, en un fin de semana se llegan a atender hasta 160 servicios de urgencia, de ahí la necesidad de incrementar una ambulancia por turno.

“Históricamente veníamos trabajando con cuatro ambulancias y se incrementó a cinco por turno y de forma permanente, de tal forma que eso nos genera más gastos en todos los aspectos, incremento de combustible, personal, materiales, etc.”, comentó.

Explicó que los principales servicios de emergencia se reciben a través del 911, y en su mayoría son por enfermedades, le siguen los accidentes de vehículo automotor ya sean carros o motocicletas, seguidos por personas atropelladas o caídas.

El número de accidentes cada vez es mayor, tan es así que mientras anteriormente los fines de semana eran los de mayor afluencia en materia de emergencias, actualmente entre semana se llegan a atender hasta 40 servicios en un turno de 12 horas, cuando anteriormente se llevaba a 25.

Aseguró que esto se debe a que la ciudadanía solicita ambulancias incluso para aquellas situaciones que no representan una emergencia y no requiere de un traslado a un hospital “a veces es una caída que solo requiere la valoración en ese momento y no el traslado”, comentó.

Asimismo la solicitud de servicios creció a las poblaciones cercanas, esto implica un traslado de 30 o 40 kilómetros que representa mayor tiempo de respuesta; esto aunado a los accidentes en carretera que estadísticamente durante la temporada vacacional se incrementa el desplazamiento, significa que un servicio solicitado en la mancha urbana pueda tener más complicaciones.

Para ello deben coordinarse con las instituciones de Protección Civil tanto estatal, como municipal, aunque estas no tienen la capacidad operativa pues no cuentan con tantas unidades, ni personal, de ahí que deben trabajar en conjunto para apoyarse en el área de atención de accidentes viales, “cuando no lo podemos atender de forma inmediata, ellos apoyan”, comentó.

Actualmente la Cruz Roja trabaja con 10 ambulancias todas unidades de modelo reciente, sin embargo deben estar en constante revisión debido al nivel de uso al que son sometidas, estas están equipadas con los aditamentos necesarios para establecer un panorama médico general l médico que va a recibirlo en urgencias.

Asimismo con la contratación de personal cuando se trasladaron a las nuevas instalaciones y los estudiantes de la institución educativa con la que cuentan, además de los voluntarios, les permite atender dicha demanda.