Aun no hay acuerdos entre Gobierno y transportistas respecto al replaqueo

El Gobierno estatal de Durango no ha formalizado algún acuerdo con organizaciones sindicales de transporte urbano, en términos de concesiones o descuentos relativos al asunto de tarifas y tampoco en replaqueo; “sí existe toda la disposición para dialogar sobre ambas materias, aunque también debe haber conciencia general y no solamente en cuestión del ámbito de seguridad, sino también en la contribución al desarrollo económico de la entidad”.

Así lo señaló en entrevista para El Sol de Durango, el subsecretario de Movilidad de la Secretaría General de Gobierno, Saúl Romero, quien al referir las declaraciones formuladas con respecto a la carga económica que significará para los choferes cetemistas el pago del replaqueo por parte del dirigente Ricardo Pacheco, quien habló de algún acuerdo para alivianar estos pagos al gremio choferil, concreto aclaró que “sí es probable que hayan tenido algunas plática o alguna negociación con la anterior administración”.

Sin embargo, agregó, vamos a abordar dos temas ahora con los sindicatos, como son las tarifas de transporte, y lo relativo al replaqueo, donde destaca como objetivo fundamental el asunto de la seguridad; “es importante decir que las pláticas que se tengan con las organizaciones sindicales, comienzan a darse y respecto a negociaciones que se hayan tenido con anteriores autoridades, pues sí hay toda la disposición de platicar, empero, con nosotros en este nuevo gobierno no hay algún acuerdo definido ni con el replaqueo ni con tarifas”.

El funcionario estatal reiteró que existe toda la disposición de platicar con los sindicatos; “y esperamos en el mes de noviembre concluir las pláticas que se requieran y siempre que sea con un resultado en beneficio de la ciudadanía”.

Sabemos, dijo, que la situación económica es compleja y en lo particular en el transporte que enfrentan alzas en refacciones, mantenimientos, combustibles; “por eso estamos en la idea de no afectar el bolsillo del gremio choferil; este proceso está comenzando en el sentido de que se haga conciencia no solamente en el asunto de seguridad, sino que se trata de aportaciones que vienen a contribuir al desarrollo económico del Estado, con una administración responsable de cada peso que se ejerza de manera responsable y transparente”.