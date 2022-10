Protestan duranguenses ante Congreso por el replaqueo

Por segunda ocasión, un grupo de ciudadanos protestaron ante el Congreso de Durango por el adelanto del replaqueo, reprochándoles a los legisladores diputado de la Sexagésima novena Legislatura, el por qué permitieron el saqueo financiero de la pasada administración, al no pedirle cuentas a la Entidad Superior de Auditoria y a la Contraloría. "Ahora quieren que los duranguenses paguen lo que otros se llevaron", señalaron.

Te puede interesar: Adelantar el cobro del replaqueo afecta a las familias duranguenses: Jorge Ochoa

Los legisladores por su parte, decidieron posponer la sesión de los martes y mantener las puertas del Palacio Legislativo cerradas, sin embargo, esto no impidió a los manifestantes el expresar su enojo que desde el pasado domingo lo manifestaron ante la ciudadanía que se dio cita a las afueras de la Catedral en la ciudad de Durango.

El expresidente municipal, Rodolfo Elizondo Torres, pidió públicamente a los legisladores mayor sensibilidad y conciencia de que la ciudadanía no está en condiciones econom8cas para hacer pagos extraordinarios como es el adelanto del plaqueo de las unidades de automotor.

Local No aumentará el costo del replaqueo en Durango

“La economía de las familias está muy desgastada, los salarios no se incrementan, no tienen para pagar”. Necesitan los diputados y gobierno dar marcha a tras a esa disposición, los legisladores no defendieron a la ciudadanía, solamente dos se pronunciaron en contra, los panistas, priistas y morenistas votaron a favor, otros se hicieron…

Asimismo señaló, "los legisladores son representantes del pueblo, no achichincles del gobernador. Villegas tiene que cumplir lo que promedio y lo que prometió fue que no iba a plaquear, así la gente no podrá confiar en el mandatario", concluyó el expresidente municipal de Durango.