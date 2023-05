El problema del coyotaje, no solamente se presenta en la compra y venta de frijol, maíz u otros granos, ahora se han apoderado del fertilizante para venderlos hasta en un cien por ciento más caro que el precio real lo cual le impide al productor tener acceso a tan importante producto, solo están en espera de que el gobierno federal los apoye para poder nutrir la tierra y aspirar a buenas cosechas, declaró Rubén Maldonado Ramírez, dirigente de la Agrupación Social para el Desarrollo Rural y Urbano en Durango.

Denunció que además del alto precio del fertilizante este se encuentra escaso, pues los coyotes lo tienen en sus bodegas para generar precios elevados como los que hoy se tienen. Una tonelada de fertilizante que cuesta 5 mil pesos hoy si se consigue alcanza los 10 mil pesos, precio inalcanzable para el campesino.

Imagen ilustrativa | Coyotes esconden el fertilizante para subirlo de precio, denuncian productores duranguenses / Foto: Cuartoscuro

Manifestó que los campesinos del sector social, están atados de manos para preparar sus tierras, pues no tienen dinero para comenzar a trabajar, no tienen dinero para rentar la máquina, no tienen dinero para comprar el diésel, no tienen dinero para comprar el fertilizante y no tienen dinero para comprar semilla certificada.

La situación en la que se encuentra el productor es de mucha crisis, está en riesgo de la soberanía alimenticia de la entidad, ya no les alcanza ni para sembrar lo que las familias de los campesinos van a consumir durante el año, ahora tienen que ir a la tienda a pedir fiado el arroz y el maíz, lo cual da tristeza, expresó el dirigente.

Maldonado Ramírez, comentó que el gobierno federal, hizo el compromiso de entregarles fertilizante del bienestar, es decir el productor recibirá hasta para diez hectáreas, lo cual no es mucho, pero cuando menos les alcanzara para preparar esa cantidad de tierra.

Comento que algunos campesinos han hecho el esfuerzo por anticiparse a las lluvias y han comprado fertilizante en 10 mil pesos la tonelada, cuando el precio es de 5 mil pesos, pero los “coyotes” se saben aprovechar de la necesidad de los campesinos.

Imagen ilustrativa | Coyotes esconden el fertilizante para subirlo de precio, denuncian productores duranguenses / Foto: archivo | El Sol de Parral

Comentó que los productores que tienen la posibilidad de comprar sus insumos para sembrar, es porque ya pidieron el préstamo con un alto interés o porque los hijos que están en los Estados Unidos les mandaron algo de dinero con la esperanza de multiplicarlo a través de las cosechas de frijol o avena principalmente.

"Los campesinos mas necesitados, estarán en espera de que el gobierno federal les entregue el fertilizante con el cual puedan aspirar a una mejor cosecha, claro está que tendrán que estar a expensas de las lluvias que estas no se vayan a rezagar como sucedió el año pasado", finalizó.