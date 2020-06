Durango no implementará "Hoy no circula"

El gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres ha establecido de manera precisa que en Durango no se implementará el programa “Hoy no circula”.

Luego de que desde el fin de semana anterior, se especuló que podría entrar en operación este esquema para disminuir la movilidad en la ciudad, cuando somos de las entidades que menos atiende las recomendaciones sanitarias a nivel país, de ahí que el número de casos positivos a Covid-19 se incremente de manera preocupante, el gobernador puso en claro el asunto.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal asentó preciso que “en Durango no implementaré el Hoy no circula, partiendo del uso de la razón y la lógica.

Explicó que de restringirse el uso de automotores particulares en la ciudad, consecuentemente crecería la utilización del transporte público, aspecto que indudablemente provocaría la aglomeración de personas y consecuentemente crecería el riesgo de contagios masivos.

Aispuro Torres cerró su texto, al afirmar que “se trata de ayudar al ciudadano y no de perjudicarlo”.