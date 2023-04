Durango no podría aguantar otro crédito más: Sandra Amaya

Durango no podría aguantar otro crédito más, señaló la diputada local de Morena, Sandra Amaya, ante la solicitud de crédito a corto plazo que anunció el gobernador del Estado Esteban Villegas Villarreal, de mil millones de pesos para poder liquidar la deuda que tiene el estado con el SAT, en no más de 4 meses.

Te recomendamos: Con adelanto de participaciones gobierno de Durango busca saldar adeudo con el SAT

Expresó “vamos a ver como es, de qué manera o qué estrategia se tiene por parte del gobierno, del ejecutivo para poder solventar esto, o cómo va a soportar esta petición, si en su momento así lo decide hacer aquí en el congreso”.

Por el momento no hay ninguna iniciativa de pedir algún recurso, alguna petición, pero vamos a esperar. Destacó “nosotros en diciembre aprobamos un presupuesto y habíamos acordado que no se iba a solicitar ningún crédito”, pero de momento no se tiene solicitud oficial en el Congreso.

La diputada recordó que Durango aún se encuentra entre los últimos lugares para confiar por una institución financiera, pues se encuentra en semáforo financiero amarillo, “no hemos podido salir del semáforo amarillo todavía”.

Reconoció que la nueva administración estatal desde hace 6 meses ha estado haciendo todo lo posible por equilibrar las finanzas, además de tener un acercamiento directo con el Gobierno Federal que es indispensable, y por lo que se ha estado respaldando y apoyando en todas las necesidades que dejaron los gobiernos pasados.

Local Gobierno de Durango adeuda 2 mil mdp al magisterio

Incluso señaló que se ha apoyado para cubrir algunos compromisos que quedaron pendientes hasta con mil millones de pesos, una deuda heredada del sexenio pasado.