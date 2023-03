El Gobierno del estado de Durango adeuda 2 mil millones de pesos al magisterio, estiman pagar bajo un plan de pago en cerca de dos años, indicó el gobernador Esteban Villegas Villareal.

Explicó que entabló una reunión con el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, y los líderes de las tres secciones del estado, con el objetivo de llegar a acuerdos ya que hay pendientes del gobierno del estado que se generaron con el pasar del tiempo.

Imagen ilustrativa | Gobierno de Durango adeuda 2 mil mdp al magisterio / Foto: Cuartoscuro

En la actual administración estatal junto a ellos se hace un planteamiento para que no vuelva a pasar, dijo, “pues desde el 15 de septiembre nosotros no les debemos nada, hemos pagado en tiempo y forma desde cuotas sindicales y todo lo que retiene el gobierno”, comentó el mandatario estatal.

Villegas Villareal subrayó que existe una gran cantidad de maestros que está en el buró de crédito y los intereses siguen creciendo porque el gobierno no pagó a pesar que a los docentes si se les descontó.

Además está pendiente de pago las cuotas al ISSSTE, parte del ISR y al hacer la suma se habla de 2 mil millones de pesos, “cantidad muy compleja”, puntualizó.

El ejecutivo estatal adelantó que existen buenas noticias y la actual administración estatal va a regularizar la deuda bajo un esquema de pagos a pagar en el corto tiempo, pues se estima que no tarde más de dos años.

Subrayó que en el tema de seguros de vida no se les pago a más de 50 familias, pues falleció el docente y los familiares no pudieron cobrar el seguro porque no lo había pagado el gobierno estatales

Para finalizar expuso que cuando la nominada de Tesecundarias sea parte de la Federación, el estado se ahorrará 250 millones de pesos anuales, dinero que ayudará a mitigar la deuda con las maestras y maestros del SNTE.