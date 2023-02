La doctora Martha Palencia, alertó a la población infantil y juvenil a evitar los retos Tiktok que en ponen en peligro salud y la propia vida con el consumo de clonazepam, ya que este medicamento puede ocasionar muerte cerebral.

Ante la aparición del reto viral entre jóvenes de consumir el medicamento de clonazepam, la regidora y especialista en salud mental, declaró que por fortuna en Durango, no se han presentado casos de jóvenes o niños intoxicados por dicho medicamento.

Dijo que hoy en día en muchos hogares se tienen bolsa completas de clonazepam que consumen los adultos mayores para poder dormir o quitar la ansiedad, sin embargo, ha surgido el reto virilizado en la plataforma de Tiktok, en donde los jóvenes apuestan a tomar dicho medicamento el cual puede ser mortal.

"Es lamentable que los jóvenes se diviertan haciendo ese tipo de retos a través de las plataformas digitales, no saben que están poniendo en juego la salud, pues es un medicamento controlado que si no se consume bajo prescripción médica, puede traer una muerte cerebral o quedar como vegetales", destacó la doctora.

El estado de Durango no registra casos por reto de clonazepam / Foto: archivo | El Sol de Zacatecas

Destacó que en la Ciudad de México se tuvo que prohibir la venta del clonazepam, ya que se presentaron algunas intoxicaciones en jóvenes, afortunadamente en Durango, no ha pasado esto, gracias a que el sector educativo y el de salud, han hecho lo correcto para que no presente la veta de este medicamento, pero también de que los jóvenes y niños no cayeran en ese reto.

La regidora, hizo un llamado a los adultos que consumen este medicamento a que los mantengan fuerte del alcance de los niños y jóvenes, para evitar que se presente alguna intoxicación como ya ha sucedido en otros lugares del país. "No podemos dejar a la vista ningún medicamento, sobre todo cuando estos son de alto riego o son medicamentos controlados", concluyó.









El que se duerma al último gana: cómo es el reto viral de TikTok

De acuerdo con la Unidad de Policía Cibernética, el reto consiste en que los jóvenes dentro de escuelas consuman medicamentos controlados con propiedades ansiolíticas y que inducen al sueño, y como su nombre lo indica, quién tarda más tiempo en dormir gana.

"Los medicamentos, al ser de uso controlado, requieren tener una receta médica, por lo que se infiere que son adquiridos de manera ilícita, además dichos fármacos podrían poner en riesgo la salud de los menores", indicaron las autoridades.

Un monitoreo de la Policía Cibernética en 2020 registró cerca de 500 incidentes en México, en los cuales menores de edad estuvieron relacionados.