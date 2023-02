Piden diputados se detenga a los responsables de las muertes por meningitis

Se pidió en un punto de acuerdo que se citara a las comisiones de salud, derechos humanos y justicia, para platicar en reunión con los encargados del tema de meningitis de la Secretaría de Salud, para que se expliquen detalles de la investigación, precisó Sandra Amaya Rosales, diputada en el Congreso del Estado de Durango.

“Hemos preguntado y nos dicen que siguen las investigaciones, más que eso se tiene que atrapar a los responsables de esta crisis de salud, de hijos que se han quedado sin sus madres”, dijo.

La diputada local, añadió que como es sabido hubo algunos días en que no hubo personas fallecidas, pero desafortunadamente se están volviendo a presentar decesos, ya son 34, "se está en medio de una crisis y no hay más explicaciones, no hay respuestas a las familias afectadas", señaló.

Sandra Amaya Rosales, puntualizó que las personas hospitalizadas están muy asustadas, no han podido ver a sus hijos, no los dejaban entrar a ver a sus pacientes.

Actualización casos de meningitis micótica



Jueves 02 de febrero de 2023 pic.twitter.com/enrOOpTGva — Secretaría de Salud (@SSDurango) February 2, 2023

“Seguimos insistiendo en que se den respuestas, pero más que a nosotros los diputados, a las madres de familia que tanto están esperando que les den alguna medicina, que haya algo con lo que pueden salir adelante, y vamos a esperar a ver que nos pueden decir”, añadió la legisladora de Morena.

Dijo que el hecho de que directivos de los hospitales privados donde se dieron los casos no den la cara, hace presumir responsabilidad, “son ellos quienes debieron haber estado al pendiente, de ahí se derivan muchas cosas porque es una cadena, como las instituciones de salud que están dedicadas a revisar que todo estuviera bien”, concluyó.