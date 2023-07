Durango podría tener una nueva presa si soy presidenta: Beatriz Paredes

"Si soy presidenta, existen todas las posibilidades de que Durango cuenta con una nueva presa, porque dentro de mi planteamiento estratégico, una de las prioridades va a ser precisamente una nueva política hidráulica", anticipó categórico en entrevista con El Sol de Durango, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien estuvo de visita en esta ciudad en su proyección de ser la coordinadora del Frente Amplio por México.

Asegura que no le tiene rencor alguno a Xóchitl Gálvez, pero sí critica su inseguridad, cuando apenas unas semanas atrás quería ser jefa del Gobierno de la Ciudad de México y ahora, presidenta de la República.

Diversos temas abordó la legisladora federal, en cuya trayectoria destaca precisamente el haber sido tres ocasiones líder del Congreso de la Unión.

De entrada señala: “voy a establecer una secretaría que recupere una política hidráulica integral y que vuelva a tener una visión holística del tema del agua y que no se estanque en el abasto del vital líquido de las ciudades, olvidando el tema del control de los grandes ríos o la garantía de no desperdiciar los grandes caudales, como el caso de Durango, que toda su agua dota a los estados vecinos. Se aprovechará mediante almacenamiento el líquido precioso que va a ser el valor más importante para la humanidad de los próximos años”.

En desacuerdo con que cualquier entidad aledaña supera económicamente a Durango, Beatriz Paredes afirma que la entidad ha tenido la circunstancia de disponer de enormes recursos, pero a la vez de una condición geográfica que requiere de enormes obras de infraestructura; “es una entidad federativa que sin duda demanda de una gran solidaridad de la Federación”.

Paredes Rangel asegura que esta entidad ya tiene algunas obras excepcionales, como el que se haya podido concluir la carretera que da salida al Pacífico, la rúa Durango-Mazatlán; “esto va a significar un cambio importante no solo desde la perspectiva de que lleguen al puerto en términos recreativos, sino esencialmente en el asunto del comercio exterior”.

Destacó que desde luego también es indispensable desarrollar la cadena productiva del bosque, garantizando la reforestación y el cuidado de este recurso y con una visión también empresarial; “en Durango hay condiciones tanto agroindustriales como agrícolas y pecuarias muy notables. Pero hay que resolver los temas de infraestructura”.

Mientras que del gobierno de Esteban Villegas, afirma que sabe que es un mandatario muy decidido, que inicia una gestión con mucha eficacia y “tengo muy positivas expectativas en su desempeño”.

Al responder sobre el desorden financiero que dejó la pasada administración, respondió parca: "pues que se aplique la ley".









No hay rencor con Xóchitl Gálvez

Interrogada sobre si tiene algún rencor en contra de Xóchitl Gálvez, luego de que momentos antes habló de su par como alguien que apareció en el escenario hace apenas un par de semanas, cuando esteba empeñada en ser la jefe del gobierno de la Ciudad de México y hoy quiere convertirse en la coordinadora del Frente Amplio por México; “quién asegura que mañana no cambie de opinión”. Puso en claro que no hay ningún rencor.

En renglón aparte, al referir una fortaleza del Andrés Manuel López Obrador, escasa precisó: “es un presidente con mucha popularidad", sin embargo agregó, "creo que en diversas ramas del Gobierno la calificación no es muy buena, la política de Salud, ha habido un desmantelamiento del sistema; grave desabasto de mediamentos. Es un gran desacierto haber desaparecido la Financiera Rural. Me parece que si se analiza por áreas, el Gobierno Federal no sale bien calificado”.

Luego, de la seguridad pública en el país, dijo que es fundamental que los mexicanos puedan vivir con tranquilidad, que las familias tengan condiciones de vida, la certidumbre de que cuando los hijos salen regresen con vida, que si se toma carretera no haya riesgos; “es indispensable una política de seguridad pública eficaz, con una participación mucho más activa de municipios y estados, con presupuestos suficientes, descentralizados, con corporaciones civiles bien remuneradas, capacitadas y equipadas”.

Piensa además que es inaplazable garantizar un mejor sistema de pensiones en el ámbito de la seguridad social; “se debe resolver el asunto de pensiones de manera estructural”.

México está preparado para que lo gobierne un mujer: Beatriz Paredes / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Como miembro de la coordinación de preparativos para conmemorar el centenario de la SEP, responde al cuestionamiento de cómo llegará esta secretaría a los cien años, “tendríamos que pedirle a Vasconcelos que no se volviera a morir”.

De la Nueva Escuela Mexicana pide a la Federación que ojalá y la expliquen, porque “todavía no la logramos entender; me parece que la tradición educativa del país y de los maestros y maestras y su tarea esencial y valor extraordinario, era que los niños adquirieran bien los conocimientos básicos y con eso estaría plenamente satisfecha”.

A los duranguenses, en su mensaje, dijo que es muy importante que participen en una época en la que es esencial que todas las personas conozcan de los problemas, tengan opinión sobre cómo deben resolverse los problemas de México. Indicó que la solución está en manos de quienes participen.