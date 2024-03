Durango se engalana con visita de Marcos Witt

En entrevista, el compositor, conferencista y cantante durante su reciente visita por Durango, Marcos Witt, destacó de manera textual: “mi tierra, me trajeron de un mes de nacido, casi nací aquí, ¡Amo Durango porque es mi tierra!, Viví aquí hasta los 38 años de edad, lo sigo amando, sigo regresando, lo que me tiene sorprendido lo que ha crecido y lo que ha embellecido y los puentes, las avenidas, la verdad, felicidades a cada uno de los que han puesto su granito porque Durango ya está en otro momento”.

Dijo que Durango se encuentra preparado para recibir a visitantes con el tema eclipse, tanto como para las inversiones, al describirlo como un lugar perfecto, un buen lugar, buena tierra para sembrar, con miras a mucho crecimiento.

El cantante duranguense estadounidense considera que hay muchas cosas de interés para los turistas para la temporada vacacional en la entidad / Foto: cortesía / Gobierno del Estado

Manifestó estar emocionado de lo que vienen a Durango, tras explicar que en una charla con el gobernador Esteban Villegas, le dio algunos detalles sobre los proyectos para la entidad, “me encanta saber que vienen días de bendición para mi ciudad y para mi estado”.





Asimismo, mencionó que al llegar a Durango en esta reciente visita caminó por la calle de Constitución y se sorprendió al ver gran cantidad de familias paseando y la gente que lo reconoció, se sentía muy bienvenido.

“Yo me sentí completamente seguro y me encantó ver la cantidad de abuelos con nietos, mamás y papás jóvenes, con sus hijitos chiquitos, me encantó, me la pasé increíble, nos paseamos por la plaza de Armas, IV Centenario, teatro principal, pasé por el teatro Victoria, todos los lugares donde estuve de alumno, de la escuela de música de la UJED”.

Considera que hay muchas cosas de interés para los turistas, ahora para la temporada vacacional en la entidad como la sierra, el desierto, la Zona del Silencio y tantas cosas que Durango ofrece.

Expuso que lo que más le encanta del Gobernador es su estado, su amor por la gente, por la ciudad, “me encantó volver a ver, yo lo conocía de hace muchos años atrás, pero volverlo a ver en esta ocasión me dio mucha alegría”.

Sobre los jóvenes profesionistas que impulsa el ejecutivo estatal a que se atrevan a cumplir sus sueños, recalca que esa es una de las cosas que siempre lo caracterizó a el de igual manera, siempre fue alguien que impulsaba nuevos talentos y en una de sus primeras reuniones con él, casi lo primero que mencionó fue sobre ello, “quiero que veas esto que está pasando y mira aquí está un par de durangueños y que bonito es impulsar a los jóvenes”.