Durango, Dgo (OEEM).- El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, realizó una especie de resumen sobre la llegada de inversiones, por cual compartió que Durango tendrá en el 2024 más de 22 mil empleos directos y 88 mil indirectos; anuncia Gobernador que llegarán inversiones por más 32 mil millones de pesos.

Te puede interesar: Durango logra crecimiento industrial del 5.2 por ciento

“La meta es que Durango para el 2024 tenga más de 22 mil empleos directos y 88 mil indirectos con la llegada de inversiones por más de 32 mil millones de pesos”.

Explicó que una de sus propuestas fue traer una armadora de carros a Durango, que generaría 70 mil empleos directos e indirectos; “me crucificaron y lo acepté, no les debí haber dicho todo, como que no estábamos preparados y me lincharon, todavía hasta hace poco sacaban los temas”.

Durango tendrá más de 22 mil empleos directos y 88 mil indirectos / Foto: Cortesía |

“Existe una tabla que por cada empleo directo hay cuatro indirectos, por ello contabilizó que si generamos 22 mil, que multiplicados por cuatro, serían 88 mil en un año y sí se puede, claro que se puede y lo voy a demostrar porque aparte tengo esa espinita todavía clavada y lo voy a lograr en un año, más todo lo que pueda venir detrás de esto, lo vamos a lograr”.

“Vamos creciendo, son datos nacionales, vamos bien a pesar de nuestra complejidad de cómo encontramos el estado, pero lo único que necesitábamos era ponernos a jalar, las ventanas ahí están, las oportunidades existen”.

Local Durango cumple con expectativa en Semana Santa y Eclipse Solar 2024

“En Durango hay talento, más de lo que todos creen, nada más necesitamos creérnosla”, el Gobierno tiene que ser un facilitador para que los grandes cerebros puedan estar donde tienen que estar.

En ese sentido, adelantó que viajará a China en búsqueda de nuevas posibilidades de inversión para Durango.

“Ya fuimos nosotros a China en agosto del año pasado, ya vinieron varios chinos a Durango; vamos a tratar de seguir con la negociación, lo que todavía no tenemos cerrado, para lograr que este mismo año puedan venir y poder cerrar algunas de las empresas”.