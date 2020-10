Duranguenses continúan sin acatar las medidas sanitarias: no bajan los contagios

"Por favor no saquen a sus niños para que pidan halloween este 31 de octubre, ya que en vez de dulces obtendrían un virus y no vale la pena arriesgarse", recalcó el Secretario de Salud al dar a conocer la nueva cifra de contagiados por Covid-19 que en las últimas horas fue de 233 y 9 muertos en Durango, además insistió que no hagan reuniones en casas porque habrá fuertes sanciones y que los comercios respeten horarios establecidos.

La ola de contagios no se puede contener, destacó en rueda de prensa virtual el doctor Sergio González Romero que de nueva cuenta suplicó a los duranguenses para que acaten las medidas y bajen la movilidad, especialmente este fin de semana que serán las festividades por Día de Muertos y Halloween.

Indicó que el número de nuevos positivos fue de 233 con 115 mujeres y el resto hombres. De los 9 fallecidos 5 se registraron en Durango capital, 2 en Gómez Palacio, así como uno en Poanas y Cuencamé.

Destacó que ya van en todo el territorio estatal un total de 13 mil 760 casos positivos a Covid-19 y 843 defunciones. Sigue siendo la capital el epicentro de esta pandemia al concentrar 7 mil 264 casos y 354 muertes, seguido por Gómez Palacio que acumula 3 mil 791 positivos con 294 decesos y en tercer sitio Lerdo al superar los mil contagiados y 48 defunciones.

Manifestó su preocupación porque la cantidad de sospechosos sigue elevada con 2 mil 719 en estos momentos, mientras que en toda la entidad están activos 2 mil 65 contagiados, de los que mil 133 habitan en la ciudad de Durango.

Exhortó de nueva cuenta

a los ciudadanos y prácticamente en forma de súplica, para que colaboren a contener la cantidad de infectados y actúen responsablemente en medio de esta terrible tragedia que vive Durango.

Insistió para que no se realicen fiestas en casas particulares, ya que este fin de semana habrá sanciones a quienes incurran en este desacato y de igual forma en los comercios para que respeten protocolos y horarios establecidos la autoridad.

Asimismo recalcó el llamado a que no se permita que salgan los niños a las calles para pedir su halloween, pues en lugar de dulce se llevarían a casa un virus y realmente no tiene sentido arriesgarse de esta manera.

Finalmente destacó la necesidad de utilizar el cubrebocas si salen a la calle a alguna actividad primordial, que guarden la sana distancia y realicen lavado constante de manos.