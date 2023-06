La superficie afectada por incendios forestales ha disminuido 50 por ciento en comparativa con el año pasado, así lo indicó Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNMA) en Durango, quien puntualizó que a la fecha existen 15 incendios activos en la entidad.

A la fecha 43 mil 212 hectáreas han sufrido afectación por el fuego, lo que coloca a Durango en el segundo lugar nacional con mayor número de superficie dañada, por abajo de Jalisco.

Durante 2023 han disminuido las hectáreas afectadas por incendios en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La funcionaria estatal explicó que ente los incendios que mayor complejidad han presentado se encuentra el de Nuevo Ideal, el cual inició el pasado 31 de mayo y se tornó complejo por la condición de los vientos, por tanto 19 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y siete brigadas combatieron el fuego, también se realizaron sobrevuelos para saber si era necesario sembrar brigadistas para aminorar la fuerza de las llamas.

Hernández Espino dijo que los incendios constan de tres fases: combate, control y liquidación, aseguró que el incendio de Nuevo Ideal está en la última etapa, sin embargo aún no se sabe la superficie afectada y no es garantía de que no vuelvan a tomar fuerza las llamas, tal como ha pasado en Otáez y Tepehuanes donde se reactivaron los incendios.

De igual forma expuso que en comparación al año pasado, en estos primeros meses del año va en un 50 por ciento menos de superficie afectada y subrayó que el dos por ciento de las hectáreas dañas es árbol joven o de renuevo, mientras que el 98% es pastizal y materia orgánica.

La secretaria de Recursos Naturales adelantó que se implementará un programa para llegar a la meta de producción de planta en el vivero que pertenece a dicha dependencia, la cual es de cinco millones de plantas.

Agrego que en cuanto empiecen las lluvias se podrá en marcha la campaña de reforestación en los ejidos y comunidades, ante ello se estima dar cerca de un millón y medio de plantas.

Para finalizar dijo que las lluvias puntuales que se han presentado en parte de la entidad han ayudado a controlar la situación de los incendios, pero debido a que persisten las altas temperaturas y en la mayor parte del estado no hay precipitación más la condición de los vientos se pueden seguir generando incendios.