El INAH se deslinda de proyecto del Mercado Gómez Palacio

Ante las diversas manifestaciones de desagrado por la fachada que se instaló en el Mercado Gómez Palacio a la altura de la Avenida 20 de Noviembre, a las cuales se unió el presidente municipal Jorge Salum del Palacio, a través de su cuenta de twitter, el director del Centro INAH Durango, Jorge Antonio Reyes Valdez, mediante una documento dirigido al edil señaló que el Instituto no es responsable del proyecto, pero sí de vigilar que su desarrollo no atente contra la integridad del patrimonio histórico edificado.

A través de nueve puntos el director explicó que el proyecto fue revisado por el Consejo Consultivo de Monumentos Históricos del Centro INAH Durango, el cual está integrado por colegios de arquitectos, ingenieros civiles, Desarrollo Urbano Municipal, Secope y un representante de la UJED.

En dicho documento se relata que luego de dos versiones rechazadas, el proyecto presentado y avalado, tampoco fue de plena satisfacción para el INAH y el Consejo “toda vez que es la única forma de restituir plenamente la integridad de los dos edificios que integran el conjunto”

Agregó que dicho proyecto se autorizó en consideración a que “de los proyectos presentados era el único que no atentaba contra la integridad del monumento siendo totalmente reversible (...) la insistencia por parte del secretario de Desarrollo Económico del estado, que en voz de su entonces titular, Tomás Ramón Dávila Flores, que de no autorizarse la obra se perdería de forma definitiva el presupuesto obtenido por parte de instituciones federales para dicha obra; y de no autorizarse la obra, los locatarios del mercado y familias se verían afectados severamente”.

Para finalizar el documento, Reyes Valdez invitó al presidente municipal a que se acerque al Centro INAH, ya que se encuentran laborando.