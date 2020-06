Estamos ante la peor crisis económica de México: Canaco

Más de mil 050 empresas no pudieron subsistir en la actual crisis económica y no regresaron a la nueva normalidad, con lo que se han perdido más de 10 mil empleos en el sector comercial en Durango, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Mauricio Holguín Herrera, quien subrayó que el panorama se complica porque el Gobierno federal no le apuesta a las empresas, por lo que se avizora un desastre económico importante.

Dijo que la pandemia de Covid-19 no ha tenido consideraciones en lo absoluto y mucho menos con el sector empresarial, pues se han afectado desde micro, hasta grandes empresas y el sector informal ha sido severamente golpeado.

Añadió que a la estimación de mil 050 empresas que cerraron durante la pandemia, se suman otras prácticamente a diario, y muchas de las que si sobrevivieron, subsisten apenas, bajo el riesgo de cerrar en días subsecuentes, todo ello se refleja en el número de empresas que dan de baja en la Cámara y también en la Secretaría de Hacienda.

Muchos comercios que le apostaban a la temporada vacacional, no llegarán a subsistir para el mes de julio, lo que demuestra que se está ante la peor crisis de los últimos 100 años en México y el mundo, concluyó el presidente de Canaco en Durango.