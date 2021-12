El rezago educativo que dejó la Covid-19 en Durango

La pandemia por la Covid-19, a la que nos enfrentamos desde finales del 2019, hasta la fecha, no solo ha afectado en la salud, su repercusión ha llegado a diferentes sectores, como el educativo, porque a pesar de los esfuerzos que se hicieron por las autoridades, docentes, padres de familia y los propios alumnos, se registra un rezago educativo en México hasta de dos años de escolaridad, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial.

Son varios los organismos que han analizado los efectos de la pandemia y su impacto en la educación, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde se dan a conocer las consecuencias o resultados de las clases a distancia, y el aprendizaje.

Si antes de la pandemia los mexicanos en promedio alcanzaban aprendizajes comparables a tercero de secundaria, ahora se precisa que el conocimiento será equivalente a primero de este nivel.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que 8.8 millones de estudiantes, entre los tres y 29 años, desertaron en el ciclo escolar vigente 2020-2021, por motivos asociados a la pandemia, tanto en escuelas públicas, como privadas.

¿Cómo vivieron los maestros el cambio?

Ante este panorama, el profesor Luis Enrique Martínez Luna, con seis años de servicio, coincidió en su testimonio con el nivel de aprovechamiento que tienen sus alumnos en este momento, “necesitaríamos otros dos años, o por lo menos un ciclo completo para regularizarlos en el tiempo que se perdió, y eso contando con el apoyo de padres de familia”.

Maestro de 6to año de primaria comparte su experiencia sobre la enseñanza durante la Covid-19 / Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

El profesor de sexto año de primaria, comentó que muchos alumnos no tuvieron la oportunidad de trabajar con su familia en casa, o no recibieron el apoyo requerido por diferentes circunstancias personales, por eso con el regreso a clases de manera presencial ha detectado que los alumnos trabajan con conocimientos de dos grados atrás, como si ahora estuviera viendo contenidos con alumnos de cuarto año.

Al ser un docente joven, le resultó fácil el uso de las tecnologías para desarrollar las clases en videollamadas, WhatsApp, lo complicado fue para el 50% de sus alumnos que no se podían conectar a internet, por falta de equipos, para ellos se dio a la tarea de realizar cuadernillos y entregárselos personalmente cada 15 días, y que continuaran con el trabajo.

Imagen Ilustrativa / foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Si bien una parte de la población consideraba que los maestros no trabajaron durante la pandemia, la realidad es que lo hicieron 24/7, debieron estar disponibles para contestar dudas, revisar correos, tareas, trabajos, checar chats, y hacer más trabajo administrativo para reportar los avances de los alumnos.

En su caso debió buscarlos casi personalmente porque no se reportaban, ni se comunicaban, no se conocieron aunque aparecían en la lista, así sucedió con un 35% de sus alumnos, lo que probablemente se debió a la cuestión económica, el desinterés, o no sentían que estaban en la escuela al estar en su casa y quizá pensaron que eran vacaciones.

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, el secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Luján, reconoció que ante el retraso en el aprovechamiento, tienen muy claro que apoyar a los alumnos es la mejor opción, pues se perdió mucho en la pandemia para los diferentes niveles educativos, aún para los que estuvieron presentes en sus actividades y en constante comunicación.

Por ello los docentes tienen la indicación de dar ese reforzamiento, al menos un día para dar más atención a los niños que así consideren. En la mayoría de las escuelas se tiene destinado el viernes para nivelar a los estudiantes.

El secretario comentó que existe la intención de recuperar algo de lo perdido, porque la situación que se presentó fue algo improvisado y se careció de muchas cosas, afortunadamente con la estructura de jefes de sector, supervisores y directores es más fácil estar en comunicación y saber qué pasa en las diferentes escuelas, sin forzar a nadie, pues cada región determinará cómo avanzar y obtener buenos resultados, con paso firme.





Destacó que en la pandemia se formó un trinomio importante para la educación, conformado por padres de familia, docentes y alumnos, una conexión que no se debe perder a pesar de regresar a clases presenciales.

Otro reconocimiento lo hizo a los maestros, porque “no dejaron de trabajar” y actuaron de manera rápida, por ello los calificó como agentes de cambio que no le temen a las adversidades, que son de gran fortaleza para la sociedad, ya que buscaron a sus alumnos para que siguieran con sus actividades, y tuvieron comunicación con padres de familia hasta sábados y domingos.

“Mucha gente no lo sabe, pero se generó más trabajo, disposición y amor”, comentó que incluso hubo casos de maestros que buscaron a sus alumnos, otros adecuaron su casa como salón de clases, hasta hubo quienes apoyaron a los padres de familia con tiempo aire para internet.

Sobre la deserción escolar de un 20% de los alumnos en toda la entidad, dijo que se trabaja para recuperar a esos alumnos, por eso la primera tarea fue la de inscribir a todos los registrados.

Los alumnos…

Para la alumna de sexto grado, Sofía Anael Galán, de 11 años de edad, fue fácil acostumbrarse a sus clases virtuales durante la pandemia, porque tenía lo necesario como aparatos electrónicos y el internet, aunque no por eso dejó de extrañar a sus compañeros y la presencia en la escuela y su salón.

Imagen ilustrativa / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Ella es de los estudiantes que estuvieron presentes en sus actividades desde el inicio de la pandemia y considera que sí aprendió, aunque se dio cuenta que algunos compañeros no tomaban sus clases virtuales.

Aunque ya se retomaron las clases presenciales en su escuela primaria, y casi todos se han familiarizado con el uso de los protocolos de salud, como traer el cubrebocas. Sofía quisiera que las cosas fueran como antes de la pandemia, para no tener miedo a contagiarse de nuevo, pues si se enfermó de Covid-19, “fue como tos y gripa”, expresó.

¿Qué papel jugaron los directivos de las escuelas?

Asimismo, Juan Manuel, director de la escuela primaria Leona Vicario, turno vespertino, describió que la pandemia es algo muy fuerte y crítico para todos, sobre todo para sacar adelante el avance en la educación, al presentar carencias de medios de comunicación y tecnológicos.

Dijo que por más que se hicieron esfuerzos por parte del personal administrativo, docentes, padres de familia y alumnos, para lograr una educación adecuada, el aprendizaje se vio bastante afectado en el periodo que estuvieron de clases a distancia.

Foto: Archivo | El Sol de Toluca

Los maestros se enfrentaron a la falta de comunicación con los padres y alumnos, al no tener internet, algunos familias se fueron de la ciudad a lugares donde no había el servicio, por lo que se entregaron cuadernillos y demás material impreso, para recibir uno nuevo, fue lo que más funcionó.

A los niños que no se pudieron localizar, acudieron a las casas a buscarlos, pero ya no vivían en esos domicilios o los números de teléfono ya no eran los mismos, de esa escuela fue un 4% en esta situación, también otro caso es que solo tenían un celular en el hogar, se lo llevaban los papás a su trabajo, y no era hasta la hora que regresaban que empezaban a hacer las actividades con los menores.

No tuvieron un horario establecido, porque se adaptaron a los que los padres de familia podían enviar las tareas de los hijos.

Inician clases presenciales en mil 600 escuelas de Durango/ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Ahora ya de manera presencial desde el 31 de agosto, se comenzó a retomar el ritmo de clases, dejando el viernes para los menores más rezagados, porque se dieron cuenta que se tenía un avance mínimo en las clases, de los 120 niños que es la matrícula total de la escuela, 100 han acudido de manera permanente y unos 20 alumnos que acuden de manera intermitente, pero ya están preparados para recibir a todos los alumnos en enero, en el regreso de vacaciones.