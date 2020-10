El turismo en Durango no se detiene pese a incremento de contagios

En el sector turismo no está el riesgo de la pandemia, aseguró en entrevista con El Sol de Durango, el Secretario del ramo, Eleazar Gamboa de la Parra, quien asentó categórico que la reactivación de la economía no se puede parar, debe continuar adelante, siempre contemplando el ámbito de la salud como una prioridad.

Al abordar el asunto, el funcionario estatal subrayó que es importante dejar en claro que para el Gobierno del Estado y para la Secretaría de Turismo el tema de salud es una prioridad de una política pública del Gobierno; “somos solidarios y desde luego trabajamos en equipo para atender las indicaciones que dan las entidades de salud, que son las que atienden la problemática sanitaria”.

También, debemos reconocer, que la parte empresarial es solidaria en esta materia y asume su responsabilidad; “por tanto, la parte económica no se puede parar, debemos seguir caminando y llevar esta apertura adelante”.

A la vez, Gamboa de la Parra destacó que hay que hacer notar que esta determinación de reactivación no es nueva, se viene desarrollando desde abril-mayo pasados, donde se habló de una repaertura gradual y responsable del sector turismo; “así lo vamos a seguir haciendo y hablar del sector turismo no es hablar de todas las actividades, porque hay muchas cosas que no se está considerando abrir ni a mediano ni a largo plazo, como congresos, convenciones, festivales y todo este tipo de actividades que son del ramo turístico, y que no hay una claridad cuándo se puedan reactivar por la circunstancia conocida”.

En el sector turismo no está el riesgo de la pandemia, eso debe de quedar muy preciso, hay una corresponsabilidad y el sector está siendo responsable y solidario en el tema de salud que aqueja; “el problema está en la convivencia social, que no ha tenido conciencia y por ende, los contagios están a la alza”.