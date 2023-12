El 80% de las pruebas de Covid-19 resultan positivas

De cada 10 pruebas de Covid que se realizan en laboratorios de la entidad duranguense, al menos ocho resultan positivas ya sea a SARS-CoV-2 o Influenza tipo A, informó el empresario en el ramo, Alan González, al señalar que el incremento en la positividad se debe principalmente a que la gente acude cuando la enfermedad se encuentra ya muy avanzada o existe un claro síntoma de que se trata de alguna de estas infecciones virales.

Aseguró que contrario a lo que se piensa en relación a un aumento en la solicitud de pruebas durante esta temporada, lo cierto es que la gente ya no va a realizarse el examen pues ya se normalizaron los síntomas, sin embargo en algunos casos incluso ya se han presentado decesos por Covid, sin embargo al no haber una prueba que lo confirme, no se atribuye como tal.

Reiteró que la cantidad de pruebas solicitadas van en disminución, no obstante llama la atención que un 80 por ciento resultan positivas, cuando meses atrás el 60 por ciento eran negativas y solo un 40 por ciento positivas.



De ahí que aconsejó que se deben reactivar los protocolos que se empleaban como medida de protección para evitar el contagio, en caso de presentar algún síntoma retomar el uso del cubrebocas y que hace dos o tres años atrás ya eran parte de la normalidad.

Cabe señalar que de acuerdo con lo expresado por la titular de la secretaría de Salud del estado, Irasema Kondo Padilla, durante la semana pasada se tenían 10 pacientes hospitalizados con un cuadro de neumonía, de los cuales solo dos menores internados en el Hospital Materno Infantil se encontraban con un cuadro de gravedad.