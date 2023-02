Personas en situación de calle son inimputables

La personas en situación de calle son jurídicamente inimputables, no pueden ser juzgadas por ser personas que no se encuentran bien en sus capacidades mentales, ni si quiera se les puede aplicar alguna falta administrativa, así lo manifestó Mario Pozo Riestra, juez cívico municipal de Durango, porque es no apto.

Señaló que primero debe haber una empatía por la población, pues no se sabe cuál es su situación, pero son señalados y juzgados, “debemos empezar por entender que los llevó a esa situación, y no para encerrarlos o discriminarlos”, sino buscar una solución para poderlos reinsertar en la sociedad.

Las personas que se encuentran viviendo en la calle, es un problema de salud, que así se debe entender, y reconocer la capacidad o no que se puede tener como estado, municipio y federación y sentir una empatía.

Foto: Lulú Murillio | El Sol de Durango

Muchos realizan venta de periódicos o limpieza de parabrisas, porque es una forma de supervivencia, pero no podrían entrar a un padrón de comercio o ambulantaje, precisamente por la situación en que se encuentran.

Adelantó que por parte de Cabildo se buscará realizar un padrón de personas en situación de calle, para tratar de brindarles una mejor condición de vida a través del DIF Municipal, pero es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, porque las personas pueden sentirse vulneradas.