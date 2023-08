En Durango llegan productos más caros que otros estados: CCE

A pesar de que el índice inflacionario a nivel nacional es del 4.69% en el estado de Durango el índice inflacionario real es del 9.6%, provocado por diferentes circunstancias como la inseguridad y transporte de los productos, lo que ocasiona que el poder adquisitivo de las familias sea insuficiente para cubrir la canasta básica y los comerciantes registren bajas ventas, afirmó el Secretario del Consejo Coordinador Empresarial, Mauricio Holguín Herrera.

Manifestó que el gobierno federal habla de un índice inflacionario de casi el 5% sin embargo, esto es en términos generales del país, ya que cada zona o en cada entidad las condiciones económicas son diferentes como es el caso de Durango.

En Durango llegan los productos mucho más caros que los que reciben estados que se encuentran en el centro del país. Los empresarios tienen que pagar los fletes más costosos porque los recorridos son más largos y si eso se le suma la inseguridad que existe en las carreteras, hace que los productos se encarezcan mucho más.

El empresario ya no puede dar más barato, ellos están recibiendo mercancías muy caras y que al momento de venderlas aquí los precios se elevan demasiado, ocasionando una inflación real de casi el 10%, por ello hoy muchas de las familias no tienen para comprar ni las cantidades ni el total de los productos de la canasta básica, tienen que sacrificar algunos de ellos.

Lamentablemente esta inflación, esta afectando a todos los sectores de la población, ya que si el consumidor no puede comprar, el vendedor no podrá comercializar sus productos, ya no puede venderlos más baratos, es imposible, declaro el empresario.

Durante la charla resaltó que esta inflación y al bajo poder de compra que tienen las familias se viene a sumar la caída del precio del dólar frente al peso, pues las familias al recibir las remesas les permite comprar menos de que compraban en meses atrás cuando el dólar superaba los 17 pesos.