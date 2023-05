En Durango no hay desarrollo porque se rompió el círculo de inversión: CCE

En Durango no hay desarrollo porque se ha roto el circulo de inversión, los empresarios estamos pagando impuestos, pero no hay inversión para la creación de infraestructura que provoque una detonación en la economía, no hay circulante, la gente no tiene dinero, afirmo la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Magdalena Gaucín Morales.

La economía local está enferma ante la falta de efectivo, no existe liquidez, es necesario que se reactive la economía de Durango, es urgente que se invierta en la creación de infraestructura pública con la cual se “inyecte” efectivo, necesitamos del circulante, expresó la dirigente empresarial.

Se ha quebrantado el círculo virtuoso de yo como empresario y ciudadano pago mis impuestos y tú gobierno devuelve esos impuestos a través de la inversión en obras en infraestructura y servicios de calidad que beneficie a toda la comunidad y así de esa manera se genera el circulante, pero cuando una de esas partes no hace su trabajo se rompe el circulo y no hay desarrollo, explicó la empresaria.

Manifestó que los empresarios han estado cumpliendo con el pago de sus obligaciones, sin embargo, no han podido capitalizarse ante los adeudos que no les han pagado, mientras que algunos inversionistas tienen que estar pagando los intereses que les cobran los bancos por los créditos que solicitaron para sostener la plantilla laboral.

Necesitamos recuperar la economía de Durango, necesitamos aliviarla de esta mala situación, es urgente que se reactive la obra pública para que los empresarios puedan tener liquidez para solventar las prestaciones de los trabajadores y el gasto corriente que se genera en cada establecimiento.

Reconocemos que hay avances y voluntad del gobierno estatal, sin embargo, también necesitamos que el gobierno federal le aporte más a la entidad hoy necesitamos que todos trabajemos bien sincronizados para sacar adelante la deteriorada economía en la que esta Durango.