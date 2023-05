Cargas fiscales y laborales impiden a empresarias hacer nuevas contrataciones

Las cargas fiscales y laborales de este 2023 le complican al empresariado el poder incrementar la planta laboral, el reto que tienen es mantener lo que ya se tiene.

Actualmente las mujeres empresarias son más cautelosas para hacer nuevas contrataciones, ya que las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, les impide incrementar la planta laboral de sus empresas, las cargas son mayores, afirmó Diana Ocón Alvarado, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capitulo Durango.

En estos momentos los empresarios de todos los sectores nos enfrentamos a una situación muy complicada que impide les impide desarrollarse ante una crisis económica, producto de la falta de flujo en la entidad, aunado a los impuestos y a las nuevas cargas laborales, como es el pagar más vacaciones, pagar salarios más elevados y disponer de menos horas de trabajo en la empresa, expresó Ocón Alvarado.

La ex presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que las mujeres empresarias tienen un reto muy importante para este 2023, el poder sostener la plantilla laboral, ya no hablamos de un crecimiento, hablamos de poder sostener al número de colaboradores que tienen. No nos alcanza para pensar en contratar a más trabajadores, la carga de obligaciones patronales es muy pesada, sobre todo cuando la economía esta contraída.

Diana Ocón Alvarado, al ser entrevistada sostuvo que la tendencia de las empresarias es ser más cautelosas al contratar personal, las obligaciones que tenemos las empresarias que estamos dentro de la formalidad son muchas y tenemos que cumplirles a nuestros trabajadores.

No estamos en contra de que el trabajador descanse más, de que gane más, sin embargo, los tiempos económicos no dan para darles más a nuestros colaboradores, los empresarios somos los primeros en estar conscientes de que si nuestros colaboradores tienen un mejor modo de vida serán más productivos, sin embargo, no tenemos los recursos para hacerlo, apenas estamos sobreviviendo día con día, expresó la empresaria local.

Puntualizó que diariamente hacen estrategias para poder seguir adelante con la plantilla de trabajadores que se tiene, de pagarles todas sus prestaciones y un poco más dentro de la posibilidad de cada empresario, porque no se trata de prescindir de ellos, los necesitamos para poder seguir avanzando.

Municipios Aumento de impuestos a empresarios pone en riesgo la estabilidad económica

Los propios trabajadores están conscientes de la situación que se vive en cada empresa y ellos se están esforzando por dar el extra y a los empresarios lo mínimo que podemos hacer es el pagarles sus incrementos salariales, sus vacaciones como establece el nuevo ordenamiento legal laboral y en caso de la generación de utilidades otórgales la parte que les corresponda, finalizó.