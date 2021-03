En Durango no se han desperdiciado vacunas: González Romero

En Durango no se ha desperdiciado una sola de las más de 37 mil vacunas que han llegado hasta la fecha para personal de salud y adultos mayores porque cuentan con un manejo adecuado para que no pierdan efectividad, aseveró el secretario de Salud estatal, Sergio González Romero, al ser cuestionado sobre el mal uso de biológicos que han tenido que desecharse en ocho estados del país, además desmintió que en este momento haya un brote de grandes dimensiones por Covid en Congreso del Estado, como se afirma.

En días pasados el titular de la Secretaría de Salud en Nuevo León, alzó la voz para reconocer que las vacunas en algunos lugares no se les ha dado la temperatura adecuada, lo que ha llevado a que miles de estas se hayan desperdiciado pues no puede arriesgarse a la población para aplicarlas debido a que pierden de su efectividad si no se conservan bajo las características que indica la farmacéutica.

Abordado al término del informe del delegado del IMSS en Durango, González Romero, puntualizó que desde el inicio de la vacunación se ha cumplido con todas las medidas de cuidado, y se les ha dado la temperatura recomendada por cada laboratorio.

"De por sí son poquitas y no podemos darnos el lujo de desperdiciarlas, por ello tengan la certeza de que en Durango todas las vacunas que han llegado se aplicaron a cada persona destinada", puntualizó el funcionario.

Asimismo se le cuestionó brevemente en relación a un brote de Covid-19 que surgió en Congreso del Estado, donde incluso hay 40 personas contagiadas, ante ello no desmintió el hecho, sino la cifra tan elevada, en realidad fueron encontrados 18 sospechosos y cinco han sido confirmados, pero no 40 como autoridades sindicales de burócratas así lo dieron a conocer ante medios de comunicación y en redes sociales.