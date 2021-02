En Durango padres de familia deciden contratar a maestros particulares

Padres de familia con posibilidades económicas, contratan a maestros particulares para reforzar el aprendizaje de los hijos, pues conforme pasan los días los estudiantes pierden interés por las clases en línea, aunado a las múltiples fallas que se tienen en el servicio de internet.

Lo anterior fue reconocido por el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Villanueva Ruano, quien lamentó el hecho de que los niños y jóvenes no estén recibiendo la educación de manera adecuada, y aclaró que no es por la falta de capacidad del maestro, es por todas las condiciones que se viven, desde la falla del internet, hasta el desinterés del propio alumno.

Comentó que existen anuncios en las redes sociales de maestros que ofertan sus servicios tanto en línea, como de manera presencial, a lo cual algunos han optado por contratarlos.

Dijo que esta acción es como las llamadas pasantías, con las cuales el alumno refuerza sus conocimientos y esparce las dudas que pudiera tener, pues lamentablemente el estudiar en línea limita mucho al estudiante, como al maestro de poder interactuar y aclarar cualquier duda que haya quedado.

Comentó que estudiar en línea no estaba previsto e incluso ni las propias autoridades educativas pues se construyen aulas pero no son equipadas con sistemas de cómputo, lo mismo sucedió en los hogares, muchas familias con dos o hasta cinco estudiantes no tenían equipo de cómputo o internet.

Declaró que la presencia del maestro nuca será sustituida por el equipo de cómputo más avanzado que pueda existir, se requiere de la convivencia humana, el alumno necesita estar en el aula para que no pierda el interés por estudiar.