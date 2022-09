En Durango PRD busca que parejas del mismo sexo puedan adoptar

Tras la aprobación de la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que establece la modificación del artículo 141 del Código Civil del Estado de Durango, luego de 10 años de insistir en el Congreso local, hoy el partido celebra lo que llaman un triunfo histórico en contra de la discriminación y en defensa de los derechos humanos de los duranguenses, por lo que ahora van por la legislación de temas como la adopción de menores por parejas conformadas entre personas del mismo sexo.

En este sentido el activista y miembro del PRD, Tadeo Campagne, señaló que con este impulso, se acompañarán iniciativas como el cambio de identidad para personas trans y que se tipifiquen en Durango los crímenes de odio, además de buscar una reforma general de los derechos humanos e favor de la diversas sexual.

Asimismo explicó que no es necesario legislar nada nuevo pues solo con el acta de matrimonio, una pareja puede iniciar con los trámites de adopción, sin embargo hay que darle seguimiento a los trámites ya que las instituciones deben modificar sus trámites administrativos y con ello permitir que se tenga acceso a este derecho.

Aunque si bien es cierto, el porcentaje de parejas de la comunidad LGBT que está interesado en la adopción es mínimo, ya que apenas llega a un 10%, pues existen otras formas de ser padres, incluso parejas que ya cuentan con hijos propios, y solo quieren darle certeza jurídica.

“En este país, solo 37 parejas de la comunidad LGBT han logrado adoptar, habrá que revisar el dato si es por falta de interés o porque realmente sigue siendo burocrático para las parejas, incluso las heterosexuales y a nosotros nos toca darle seguimiento”, comentó.

Pero en este momento lo que más preocupa es aquellas hijas e hijos que están naciendo y que no tienen una seguridad jurídica y legal, pues aunque se ejerza el rol de mamá o papá, uno de ellos no cuenta con derechos sobre aquellos niños de quienes forma parte de la crianza y pese a ello no son suyos legalmente.

“El 62% de las 51 parejas amparadas a la fecha tienen hijos en diferentes formas, no necesariamente bajo un tema de adopción”, comentó Tadeo Campagne.

Por su parte la presidenta estatal del PRD en Durango, Nereida Solórzano Vargas, aseguró que “la nueva tarea del PRD es garantizar que todas las instituciones públicas y privadas brinden su reconocimiento a esta nueva forma de matrimonio”, por lo que de acuerdo con se deberán modificar los formatos oficiales en los que se llenan los datos del contrayente para que se respete el derecho y acceso a la salud, vivienda, créditos y programas sociales, entre otros trámites.









Asimismo se incluye el reconocimiento legal de la paternidad o tutela de los hijos de los contrayentes ante el Registro Civil de Durango y los jueces del orden familiar. Por lo que el mismo partido contará con asesoría jurídica para respaldar los trámites legales que realicen los matrimonios en la adopción de hijos.