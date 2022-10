En Durango suspenden a maestro que presuntamente acosó a una estudiante

El maestro que presuntamente realizó actos de acoso en contra de una estudiante de la Secundaria Técnica 19, ubicada en la ciudad de Durango, fue separado de sus funciones, indicó el secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, quien precisó que siempre respetarán los derecho de ambas partes.

Luego de que la madre de la menor diera a conocer la denuncia por un caso de acoso sexual hacia su hija de 14 años, el funcionario estatal subrayó que de manera precautoria se retiró al docente, pues no se podía permitir que tuvieran contacto con la alumna y así ella retomara sus clases, sin embargo después de la baja temporal el docente regresó a la escuela y se tomaron medidas para proteger los derechos de los alumnos.

“Esperaremos que la autoridad competente resuelva”, a la par enfatizó que dichas acciones nos se tolerarán. A la fecha no se han detectado más casos similares, aunque no se descarta que puedan ocurrir de nuevo.

Por su parte el líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la sección 12 , Alfonso Herrera, al ser cuestionado sobre la denuncia respondió que están en contra de dichas prácticas, no solo en las escuelas, sino en cualquier lugar, “no defendemos cosas indefendibles, no encubriremos”, señaló.

De igual forma el representante magisterial comentó que se mantendrán al margen de la situación hasta que la autoridad competente deslinde responsabilidades, “no al acoso en ninguno de sus tipos, es nuestra tarea la defensa del trabajador pero no premiamos a nadie cuando ocurren estos actos”, dijo al referirse a la posibilidad de que el profesor pueda ser cambiado de lugar de trabajo.