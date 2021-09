En el PRI hay apertura a la participación y se escucha a todos: Alejandro Moreno

“Los números, las cifras y el trabajo político ponen al PRI por delante para encabezar el proyecto que le ofrezca a los duranguenses mejores oportunidades y la posibilidad de mejorar su calidad de vida”, afirmó el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, al encabezar en Durango un encuentro en el que dio el banderazo de salida a quienes habrán de realizar el trabajo territorial con miras a la elección de 2022.

El presidente nacional priista se reunió con quienes han manifestado su intención para encabezar la candidatura al Gobierno del Estado, por lo que señaló; “aquí (en el PRI) hay apertura a la participación y se escucha a todos; aquí está la formación política, aquí está la capacitación, aquí está la lealtad, aquí está la experiencia y el trabajo por Durango; tenemos todo para volver a gobernar el estado”, manifestó ante los secretarios regionales y delegados municipales que rindieron protesta para realizar el trabajo interno en preparación a la contienda electoral.

Dijo que el Partido Revolucionario Institucional será un factor permanente de promoción para consolidar la coalición “Va X Durango” porque, reconoció, necesitamos de los demás partidos para ganar; “si vamos juntos: gana Durango”.

Afirmó que la unidad es la fuerza del partido, y por eso llamó a cerrar filas a partir de ahora y a redoblar el paso como equipo para trabajar por su instituto político en todo Durango, recordando a los duranguenses que fueron los gobiernos priistas los que construyeron la infraestructura carretera, la hospitalaria, entre otras y con ello dotaron de mayores oportunidades a los habitantes de la entidad.

Moreno Cárdenas lamentó que en los hechos Morena sea una tragedia y una desgracia para este país, “de todo lo que prometieron no han cumplido nada: no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay generación de empleos”.

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, refrendó dos compromisos de la dirigencia que encabeza que es poner a la militancia en el centro de todos los esfuerzos, fomentado la participación de todos los militantes en la toma de decisiones; así como regresar la importancia a los comités municipales y los comités seccionales.

Convocó a la militancia, a la verdadera unidad, “porque cuando vamos juntos nos va mejor”, y se comprometió a alejarse de la tentación de tomar decisiones desde el escritorio y, a diferencia, hacer trabajo de mucho territorio.