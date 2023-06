Enfrentan trabajadores duranguenses problemas de salud mental: Canaco

El problema de salud mental impacta en el rendimiento de los trabajadores, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) en Durango, Nayeli Victorino, quien comentó que uno de cada 10 trabajadores es detectado con problemas de depresión, por lo que es muy importante que las autoridades de salud pongan especial atención en el tema.

Te puede interesar: Aumentan casos de ansiedad en niños duranguenses

Afirmó que el problema de la salud mental no discrimina género, lo mismo se presenta en las mujeres que en los hombres, y eso lo han notado en las empresas, cuando pueden apreciar al trabajador con un estado físico dañado.

Para saber si alguien está en peligro de suicidio es importante poner atención a las señales de alerta y escuchar sin juzgar.



El silencio no es opción, llama a la @LineaDe_LaVIda



📲 800 911 2000#NosCuidamos #PorLaSaludMental pic.twitter.com/kbCWt4bspH — CONADIC (@CONADICmx) January 11, 2023

También manifestó que los propios patrones se han dado cuenta de las malas condiciones de salud mental de algunos de sus colaboradores, quienes bajan su rendimiento de trabajo, comienzan a perder peso, se ven aletargados, se les nota que no duermen.

"Lamentablemente muchos de los trabajadores que pasan por problemas de salud mental, principalmente de depresión o ansiedad, no lo dan a conocer, no quieren decir que pasan por un mal momento, tal vez les da pena, sin embargo, esto complica el poder ayudarlos".

Nayeli Victorino puntualizó que ella en lo personal acude al área de trabajo para ver a sus colaboradores y saber cómo se sienten y en caso de notar algo diferente se les pregunta si duermen bien o tienen alguna problemática que los mantenga con tristeza, sin embargo son muy pocos los que llegan a reconocer que están enfermos.

Además los empresarios están al pendiente de sus trabajadores, sin embargo, muchas de las veces ni el propio trabajado sabe que está enfermo, muchas de las veces no sabe que el estar triste por mucho tiempo es normal, o que no pueden dormir o que han perdido el apetito para esos trabajadores no lo ven como algo malo piensan que todo eso es normal.

Una de las obligaciones que tenemos como patrones para con nuestros colaboradores, es brindarles el confort en sus áreas de trabajo, en donde puedan desarrollar su actividad sin la presencia de estrés, sin embargo, existen diversos factores ajenos al trabajo que le ocasiona al colaborador problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, declaro la líder empresarial.

Finalmente señaló que los empresarios seguirán al pendiente de sus colaboradores, y se continuara pidiendo a las autoridades poner especial atención en el problema de salud mental que hoy también lo están padeciendo algunos trabajadores del sector privado.