Aumentan casos de ansiedad en niños duranguenses

Se están presentando más casos de ansiedad en los niños, y ante ello el Gobierno Municipal se ha abocado a pactar un compromiso de atención más comprometida y seguimiento a este tipo de casos, informó Ana Terán Torrecillas, subdirectora de Salud Mental Municipal.

Dijo que en Durango se va a ir especializando la atención a los niños, pues hay patologías en la que los los niños no están diagnosticados, como puede ser autismo, o casos neumológicos, por ello la clínica del Hospital Municipal del Niño, va a aumentar su atención, ahora brindando más atención especializada, en los próximos meses.

Señaló que esta atención se amplía ahora con neurólogos, psicólogos, paidopsquiatría, terapeutas de lenguaje y comunicación, que brindarán atención integral para todos los niños duranguenses.

“Vamos por diagnósticos más acertados para mejorar la atención, vemos niños que llegan creyendo por ejemplo que tiene un trastorno de ansiedad, y lo que tienen en realidad es una situación neurológica no tratada y al no ser diagnósticos, presentan distintos síntomas”, puntualizó la sub directora de Salud Mental Municipal.

Ana Terán Torrecillas, añadió que luego de una situación de pandemia, hay situaciones de ansiedad en los niños que deben de atenderse, muchos ante el encierro que significó la pandemia por Covid-19, ahora no saben trabajar en equipo, no pueden manejar situaciones de estrés, y tienden a aislarse, pues estuvieron más de dos años encerrados en sus casas.

“Vemos que hay niños y adolescentes que siguen portando cubre bocas, no por proteccion, sino por una situación de inseguridad, es una manera inconsciente de cubrirse, de no querer presentarse al público, hay niños que no quieren trabajar en equipo, son más solitarios como resultado de los años de pandemia”, precisó la funcionaria de la salud mental en el municipio capitalino.

Dijo que se están viendo también situaciones de autismo, que en un tema neurológico que no se había tratado adecuadamente, no hay causas específicas, y había malos diagnósticos.