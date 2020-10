Esperan que en 2021 Congreso reconsidere la importancia del funcionamiento de la CEDH

Durante los últimos años, es la LXVIII Legislatura la que desde el punto de vista financiero, peor trato le ha dado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no obstante, el ombudsman de Durango espera que para el próximo 2021 la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado reconsidere la importancia de funcionamiento de esta instancia que cada vez asume mayores responsabilidad y donde su personal, que es evidentemente insuficiente, se ha tenido que convertir en “todólogo” para atender la demanda ciudadana.

Lo anterior fue expuesto por el presidente de la CEDH en Durango, Marco Antonio Güereca, quien a abundar sobre el tema, establece categórico de entrada; “En la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos trabajado mucho, porque si bien es cierto que se suspendió el sistema de recepción de quejas físicamente, estuvimos trabajando vía telefónica y a través de redes sociales”.

No hemos descansado –continúa-, porque además hemos tenido por primera vez la obligación de vigilar el adecuado cumplimiento de protocolos para mitigar la pandemia; “hemos estado en todos los cercos santarios, en todos los centros de atención a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y con menos recursos”.

Respecto al maltrato que le ha proferido del Congreso del Estado en su LXVIII Legislatura, cita como ejemplo que en 2019, lejos de crecer en presupuesto, “a la CEDH nos bajaron 3 millones de pesos, lo cual es incomprensible ante las cargas de trabajo que cada vez asume en mayor cantidad la Comisión”.

Luego, en 2020 –afirma- hemos hecho magia, porque tuvimos que prescindir de cinco personas que laboraban, cuando no tuvimos capacidad financiera para pagarles; “en contra parte, la Comisión tiene cada vez más responsabilidad y ahorita, estamos abriendo la pauta a lo que viene siendo la posibilidad de recibir numerosas quejas en el ámbito administrativo del Poder Judicial”.

Además, tenemos la idea de generar ya una visitaduría para atender exclusivamente casos de violencia contra la mujer.

Por lo que se refiere al personal, el presidente externa enfático: “Estoy muy orgullos de mi equipo, donde somos todólogos; somos 66 personas en toda la entidad, cuando lo ideal para mejorar considerablemente la labor de la Comisión, requiere mínimo 90”.

Y es que, actualmente no hay cobertura en los municipios del norte, como Santa María, Ocampo, Hidalgo, Indé, “donde hemos querido instalar una visitaduría y no lo hemos logrado, lamenta al ombudsman.

A la vez, añade en cuanto a las obligaciones crecientes, que todos los operativos que lleva a cabo el Gobierno del Estado y las policías municipales, debe haber presencia de la CEDH, y no se cumple; “por ejemplo, si hay una revisión a los ceresos o a los ceferesos, si no estamos nosotros no se puede realizar”.

Nos falta siempre presupuesto, hoy requerimos un área para atención de personas con discapacidad que no hemos podido poner en marcha por la misma falta de recursos.

En la Comisión hemos tenido que convertirnos en todólogos y tengo un valioso equipo, recalca el entrevistado.

A pregunta expresa, explicó que depende del Congreso del Estado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga o no un buen presupuesto para atender sus necesidades más elementales y desde luego las demandas ciudadanas.

Luego, explica que para el próximo año, la proyección o solicitud financiera presente incrementos y apela a la conciencia de los legisladores.