Este domingo, registran 285 nuevos casos de Covid-19 en Durango

De nueva cuenta es elevado el número de contagiados por Covid-19 en Durango y a decir del doctor Sergio González Romero, en las últimas 24 horas se reportan 285 casos y una defunción, por lo que ha llegado la entidad a los 19 mil 512 casos con mil 131 decesos durante la pandemia.

A través de una rueda de prensa virtual que día a día ofrece la Secretaría de Salud, su titular lamentó informar que la cantidad de positivos no baja y de los 285 nuevos, 135 corresponden a mujeres y 150 hombres. Detalló que en esta actualización se presentaron 237 en Gómez Palacio, 94 en Durango, 21 en Lerdo, cinco en Pueblo Nuevo, así como cuatro respectivamente en Poanas, Rodeo y Santiago Papasquiaro.

Al reiterar que ya son 19 mil 512 casos registrados en casi nueve meses que lleva esta crisis sanitaria, detalló que 10 mil 304 y 497 decesos se han presentado en la capital, seguido por Gómez Palacio con 5 mil 164 y 390 muertes, por mil 331 en Lerdo que ha presentado 55 muertos, además de Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo que llevan 362 y461 con 11 defunciones cada uno.

Respecto a los casos activos, González Romero indicó que son actualmente 3 mil 346 y entre ellos Durango tiene mil 755, Gómez Palacio 673, 192 Lerdo, 117 Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo reporta 72. Hay más de 300 pacientes hospitalizados en estos momentos.

La cantidad de casos sospechosos sufrió una leve disminución al colocarse en mil 913, mientras que en toda esta contingencia se han logrado recuperar 13 mil 836 personas que contrajeron la infección.

Lamentó todas las muertes que se han registrado y a últimas horas solamente se presentó una, siendo un personaje muy conocido de la vida política estatal quien dejó de existir a causa del Covid-19.

Recordó que la alerta sanitaria continúa vigente tras el establecimiento del semáforo rojo, por lo que los ciudadanos que no tengan necesidad de salir de su casa no lo hagan y quienes deban hacerlo que no olviden tomar todas las precauciones necesarias para evitar nuevos contagios, concluyó.