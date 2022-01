Esteban Villegas único precandidato a la gubernatura por el PRI en Durango

Esteban Villegas Villarreal se registra como único precandidato a la gubernatura por el PRI en Durango, luego de que se realizó la declaratoria oficial del cierre a la convocatoria a las 13:00 horas del 10 de enero, por el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Proceso Internos del partido.

Ante una gran asistencia de militancia priista y destacados personajes del partido en el estado, que se dieron cita en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, fue Esteban Villegas Villarreal el único aspirante a la precandidatura para la gubernatura del estado quien hizo su registro de manera formal, y manifestó que buscará también ser el candidato de la alianza "Va por Durango".

Dijo estar listo para la batalla más importante, y expresó “gracias a Dios por estar con mi familia, y en el mejor partido que tiene México, que es el PRI”.

Agradeció a los ex gobernadores y sus familias que lo respaldan de alguna u otra manera, como José Ramírez Gamero, Maximiliano Silerio Esparza, Ismael Hernández Deras, Ángel Sergio Guerrero Mier, así como otros miembros importantes del partido que estuvieron presentes como Rubén Escajeda, Gabriela Hernández, Yolanda de la Torre, Ricardo López Pescador, Pablo Angulo Briceño Presidente del CEN de la Red Jóvenes x México a nivel nacional, entre otros.

Indicó que después de todo lo que pasaron en el partido, pensaron que no se podían levantar, pero declaró "estoy hablando de todos, no es un tema personal, pero en el PRI nos han enseñado a que cuando nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos, y seguimos adelante, en el PRI nunca nos rendimos".

Recordó que han pasado momentos difíciles de la militancia, por eso se valora más a las estructuras del partido, dijo que saldrán a trabajar y caminar con humildad, para estar unidos en un proyecto donde caben todos y nadie sobra y manifestó que lo mejor del PRI se quedó en el partido.

Hizo entrega de la documentación que se pide en la convocatoria, uno de esos requisitos son más de 4 mil firmas de militantes priistas de todo el estado.