Determina Héctor Arreola que no se registrara a la candidatura para gubernatura de Durango

En declaración de esta mañana a El Sol de Durango, Héctor Arreola Soria informó su determinación de no registrarse para contender por la candidatura al gobierno del Estado, empero, enfático establece que mantiene su postura inicial de apoyar en un momento dado a quien postule la alianza PAN-PRI-PRD, “siempre y cuando me inviten, porque mucho ayuda el que no estorba y a mí lo que me interesa es la unidad como ya lo he manifestado y no solo la unidad del PRI, sino la unidad de la alianza”.

En la charla para los lectores de este cotidiano, el ex coordinador nacional de Universidades Politécnicas y Tecnológicas, explicó sobre su decisión, que el PRI tuvo que recurrir a un proceso interno que no estaba previsto; “en esta ruta, el PAN en la alianza, llevó su proceso interno y eligió un solo aspirante”.

En el caso del PRI, se indicó que todos los precandidatos de todos los partidos iban a ser medidos y en ese proceso “yo puse mi perfil y experiencia en la mesa de los tres partidos políticos, cuando en el supuesto una mesa nacional decidiría”.

Sin embargo, cuando se tiene que dar un proceso interno en el PRI para elegir a uno de los que alzamos la mano para participar como posibles candidato de la alianza, yo he tomado una decisión también en base a esto y no me voy a registrar, porque lo que menos quiero es fracturar al Partido;: “a mí lo que me interesa es la unidad como ya lo he manifestado y no solo la unidad del PRI, sino la unidad de la alianza”.

No es clara la unidad en este proceso interno, con un precandidato de Acción Nacional que ya anda recorriendo el Estado y que seguramente a partir de los próximos días, un precandidato del PRI va a hacer lo mismo, para jugar luego en una medición donde se va a decir cuál de los dos va a ser el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD; “definitivamente yo no quiero provocar esa fractura, porque a dónde iríamos dos, tres o cinco candidatos del PRI, a buscar a los mismos que van a estar en el Consejo de Delegados para que salga un candidato”.

A pregunta expresa sobre el panorama que observa en un escenario así, expuso: “Me imagino un consejo echando porras a uno y a otros, lo que generará división, fractura y tardaría tiempo para poder cerrar heridas que en determinado momento se presenten y que en muchas ocasiones hasta agresiones entre los contendientes”.

No quiero ser factor de una división en mi Partido y sí por el contrario, quiero sumar y voy a hacerlo; “y voy a mantenerme en la línea que me he mantenido desde el principio, desde hace meses, en el sentido de exponer mi interés de participar para servir a mi estado desde la primera magistratura, con el compromiso de apoyar al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD y ahí me mantengo, sea quien sea el postulado final; desde luego, siempre y que me inviten, porque es claro que mucho ayuda el que no estorba”.