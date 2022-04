Estrategia de políticas públicas en salud no es la indicada: Carlos Maturino

Intentos de programas de salud improvisados por falta de planeación, mandan el mensaje claro de que la estrategia de políticas públicas en salud en México, no es la indicada, es fallida y la ciudadanía es quien lo ha padecido, así lo afirmó el diputado federal por el PAN, Carlos Maturino.

Te recomendamos Insabi debe 2 mil 711 mdp a sus proveedores

Ante la falta de medicamentos que han reportado usuarios del IMSS y el ISSSTE, aseguró “funcionarios de la 4T, no han entendido las necesidades que viven las y los mexicanos, las y los niños con cáncer, por lo que desde la cámara de diputados se exigirá que no haya persona que se quede sin medicamento”.

Además de tener el medicamento suficiente, se exhortará a ser responsables, porque tampoco es posible que por falta de planeación en su distribución, se tengan que caducar.

Explicó que no lograron tener un programa idóneo de salud, porque con el Instituto de salud para el bienestar (INSABI), no tuvo reglas claras para su operación, no tenían idea de cómo iba a funcionar, y aunque quitaron y criticaron al Seguro Popular por supuestas fugas y una caja chica, cancelaron el apoyo que tenían las familias, prometiendo otro que ha defraudado.

Local Esteban Villegas demuestra que es el proyecto ideal para Durango: Carlos Maturino

Declaró que han fallado no solo en la atención a la pandemia, sino en los problemas tradicionales en salud, entonces al no poderlos cumplir y darse cuenta del fracaso, cambiaron otra vez para que sea ahora IMSS- Bienestar.