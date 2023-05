Exigen panistas investigación exhaustiva contra colaborador de Marina Vitela

Sobre la detención el fin de semana de Karol “N”, exfuncionario municipal en Gómez Palacio, Durango, que pertenece a Morena, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Paty Jiménez, apuntó “es muy curioso porque los morenistas no han salido a decir nada, pero que se investigue hasta el final y después si resulta culpable, que se le impongan las penas correspondientes".

En el caso de los señalamientos de militantes de Morena para que se investigue también de manera inmediata la situación del exgobernador José Rosas Aispuro Torres, expresó “nosotros siempre hemos dicho en Acción Nacional, si hay una denuncia que se investigue, es parejo, sea del partido que sea, y sea el personaje que sea, así sea del más chico al más grande, no tiene por qué dejarse pasar”.

Si está detenido colaborador de Marina Vitela según el Registro Nacional de Detenciones / Foto: Captura de pantalla

Recordó, “hace poco hubo otro personaje de Morena, involucrado en el caso de Segalmex y tampoco dijeron nada, siempre se tiene que investigar para que la sociedad confié en el trabajo de las instituciones que hay, y considera que la Fiscalía Anticorrupción de Durango, está trabajando, por eso las detenciones, derivado de denuncias e investigaciones".

La diputada precisó que es importante que se termine con la corrupción, y agregó “hablando de corrupción, estamos viendo a otro hijo del presidente”, otra vez involucrado en posibles actos de corrupción, cuando el señor cuando entró en el 2018, dijo que iba a acabar con la corrupción y estamos viendo más corrupción que antes, ha beneficiado a sus familiares y hasta a los amigos de sus hijos.

Así lo manifestó Mario Alberto Medrano, Coordinador Estatal de Movimientos Sociales de Morena Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Expresó “en su momento dijo, yo solo traigo 200 pesitos en la cartera, y hasta saco el billete, y ahora pasa a decir que 100 millones no son nada, eso es un descaro, se está burlando de la sociedad”.

En lugar de eso, debería de fortalecer las políticas de salud, económica y de seguridad, pues aunque Durango es de los pocos estados seguros, es necesario darle tranquilidad a la ciudadanía, por eso le pedimos al presidente de la República que modifique sus políticas.

Ahora en el tema de salud, va a pegar la desaparición del Insabi, y que sea IMSS-Bienestar, el IMSS no puede con todo, y que se le agregue más, hay gente que tiene su receta, pero no le dan el medicamento, entonces si tenía guardado algo de dinero, ya lo tiene que destinar a comprar ese medicamento, además hay enfermedades en que la gente no puede comprar la medicina.