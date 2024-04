Existe resistencia de la federación ante el avance del Sistema Anticorrupción

El problema de la corrupción no es algo que ya se haya acabado, incluso se ha encontrado resistencia por parte del Gobierno federal, hacia las acciones que lleva a cabo el Sistema Nacional y Local Anticorrupción, comentó la presidenta de dicho organismo autónomo, Magdalena Verónica Rodríguez, quien aseguró que se vive bajo una constante amenaza de desaparición de dichos órganos encargados de la transparencia.

Previo al Foro “Derecho Constitucional para vivir en un ambiente libre de corrupción”, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, aseguró se trata de una barrera para lograr avanzar en un verdadero combate a la corrupción, esto pese a que el liderazgo debe tomarse desde la propia Presidencia de la República.

Y es que los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre han sido en torno a si él es honesto, sin embargo ello no significa que el resto de su equipo lo sea, “desafortunadamente los resultados no han sido así, tenemos grandes casos como Segalmex, los cuales esperamos que tengan un avance y no nos lleve a actos de impunidad que están siendo investigados, pero no sancionados”, comentó.



Explicó que los Sistemas Locales Anticorrupción, al igual que el Nacional, fueron creados para la detección de actos señalados de corrupción, así como realizar acciones de prevención, sin embargo todas estas acciones están relacionadas de alguna manera con un área de la administración pública, por ejemplo para la sanción se cuenta con el Poder Judicial; de ahí que estas son las áreas de oportunidad con las que se cuenta para hacer que este sistema crezca.

Aunque no abundó en un porcentaje específico de casos que se encuentran en impunidad en México, informó que el observatorio Mexicanos contra la corrupción documenta los casos más representativos. Se trata de 17 que han salido incluso a la opinión pública, y de donde se han desprendido 200 implicados, de los cuales pocos han sido vinculados a un proceso penal, otros no han enfrentado ni siquiera una sanción administrativa.

“Tenemos otra área de oportunidad que son las denuncias”, comentó Magdalena Verónica Rodríguez, al puntualizar que se trata de una tarea pendiente no solo en el estado de Durango, sino a nivel nacional.

De ahí que si bien se avanza en el tema de prevención, es importante seguir ejerciendo presión en el caso de la detección y sanción, ya que existen intereses de por medio en los distintos órdenes de gobierno, sobre todo en las más altas esferas del poder, que poco dejan avanzar.