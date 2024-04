Durango tiene un déficit de 10 mil árboles aproximadamente, así lo dio a conocer el presidente municipal, Toño Ochoa Rodríguez, quien aseguró que para el próximo año se tiene proyectada la implementación de un programa grande de plantación de arbolado, el cual llegará incluso a las áreas verdes de las zonas habitacionales, pues está comprobado que entre más árboles haya en una ciudad baja entre tres y cuatro grados centígrados el efecto reflector.

De acuerdo con cifras de la Dirección Municipal del Medio Ambiente, tan solo en el 2023 en el municipio de Durango se plantaron un total de 61 mil 933 árboles, de los cuales 21 mil 277 se colocaron en la zona de los parques; mientras que 40 mil 656 fueron plantados en el resto de la ciudad.

Existe un déficit de 10 mil árboles en el municipio de Durango / Foto: Josué Gutiérrez | El Sol de Durango

Aunque a la fecha no se cuenta con un censo que especifique el número de árboles que hay en toda la ciudad, desde la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se propuso realizarlo apoyados de Universidades como la Tecnológica de Durango (UTD), el Tecnológico Agropecuario y Ciencias Forestales de la UJED.

Tan solo para este año se tiene la meta de plantar 15 mil árboles, según lo informó el titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, Albino Ponce Barrón, quien señaló que el éxito dependerá de las condiciones medioambientales ya que si no hay agua y no aseguran que donde vaya a quedar el árbol exista un Comité Vecinal dispuesto a cuidarlo, no es factible llevar a cabo la plantación.

Luego de la reciente publicación del plan de manejo de los Parques Guadiana, Sahuatoba y Centenario; los cuales son considerados como áreas naturales protegidas, la Medio Ambiente municipal realizó un inventario del arbolado que ya está seco y representa un peligro para las personas, pues con las ráfagas de viento son proclives a colapsar.

Sobre el plan de retirar los Eucaliptos del Parque Guadiana ya que consumen mucha agua Ponce Barrón, explicó que se llevará a cabo un programa integral de sustitución, ya que no se pueden retirar todos al mismo tiempo ya que son la especie que más abunda en la zona.





“Por lo pronto estamos abocados al arbolado seco, al que ya es un peligro y no nos está aportando nada e ir viendo con qué especies vamos a sustituirlo”, dijo.