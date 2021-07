Existen buenas condiciones para sembrar: Luis Caballero

Comienzan a tenerse las condiciones para poder sembrar, situación que están aprovechando agricultores del sector social, que esperan buenas cosechas de frijol, maíz, entre otros productos, informó Luis Caballero, Presidente de la Federación de Propietarios Rurales (CNPR).

“Pasa que el exceso de lluvias causa un efecto que no da pisos, que no permite sembrar porque no pueden entrar los tractores que se atascan con tanto lodo, pero hasta en eso nos ha dado espacio el clima” añadió.

El Presidente de CNPR dijo que se espera que sea un buen año para todo tipo de cultivos, sobre todo los de campo abierto, como frijol, maíz, avena y pasturas.

Subrayó que se tiene esperanza, pero también cuando están bien las condiciones su hay producción, se tiene que ver que haya una sobre oferta que provoque una baja en los precios.

Luis Caballero mencionó que en el tema de frijol se espera una demanda que superará a la oferta y aunque sea mucha la siembra de frijol, se espera que el precio al menos para los productores pequeños sea bueno, y puedan tener beneficio para finales de año.