Fallan estrategias ante el feminicidio

Las estrategias establecidas para combatir un crimen de odio como el femínicidio han sido fallidas en México, hacen falta acciones más contundentes pero es fundamental que desde la escuela se forme a las nuevas generaciones con una nueva ideología de respeto e igualdad de género; eliminar esa fatal idea que el hombre es superior a la mujer.

Así se refirió en entrevista para este matutino la dirigente del colectivo "Sí hay Mujeres en Durango", Julieta Hernández Camargo, quien coincidió con la afirmación del organismo Amnistía Internacional respecto a que han fallado las estrategias para combatir el feminicidio en México.

Este es un grave crimen de odio para el que desafortunadamente no han funcionado estrategias para su efectivo combate, tal como el aumento de penas y establecimiento de Alerta de Género en más de la mitad del territorio nacional. Las causas por las que estas acciones han fallado es la impunidad con que se han manejado buena parte de los casos, subrayó la entrevistada.

Lo que debe hacerse es que desde las esferas del poder se reconozca la violencia de género, pues solamente se habla del tema pero no es tomado en cuenta este grave problema porque que no se juzga con perspectiva de género, no se estudian todos los casos de muertes de mujeres como feminicidios. Faltan los protocolos adecuados.

Lamentablemente esto va relacionado con los altos índices de machismo que hay en México y Durango, especialmente para la Alerta de Género que hay en 16 municipios del estado se debe trabajar intensamente para quitarles esa idea a muchos hombres que se sienten superiores a las mujeres. Muchos creen que pueden violar, golpear y hasta matar sin que les pase algo; eso es gravísimo.

Asimismo Hernández Camargo señaló que se debe trabajar en las nuevas generaciones y desde la escuela, donde tiene que haber un cambio de cultura, erradicar el machismo e incluso contar con materias como la igualdad de género.

ODIO

