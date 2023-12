Falta por concluir el 30% de obras votadas en el presupuesto participativo

A unos días de concluir el 2023, el 70 por ciento de las 37 obras que se votaron como parte del presupuesto participativo, ya concluyeron o están por concluir, sin embargo existe otro 30 por ciento que aún está pendiente su inicio, informó la regidora María de Guadalupe “Tita” de la Parra, quien señaló que si bien están por iniciar un nuevo ejercicio ciudadano, es importante que se concluya con el que se realizó durante este año a fin de que exista confianza en la ciudadanía y siga participando.

Como parte de su primer ejercicio el Cabildo de Durango aprobó un presupuesto de 50 millones de pesos para la realización de los proyectos que resultaron más votados, sin embargo para este 2024 dicho monto se incrementó en un 20 por ciento y se ahora se destinarán 70 millones, lo que representa un incremento en el número de obras a ejecutar que serán decididas por los propios ciudadanos con base en sus necesidades.

Al cuestionarla por las obras que aún no se han iniciado, aseguró que se trata en específico de tres de ellas, una en el Nuevo Durango, otra más en el fraccionamiento Milenio 450 y finalmente una que se llevará a cabo en una escuela del fraccionamiento Viñedos, donde incluso los padres de familia han comenzado a cuestionar al profesor que hizo el movimiento para que se tomara en cuenta dicho proyecto.

Foto: Cortesía | Obras Públicas de Durango

“Las obras tienen sus necesidades y eventualidades que de pronto retrasan un poco el inicio, por eso le pedimos a la ciudadanía que no se desespere y no se desilusione para que siga participando”, comentó Tita de la Parra, al señalar que no es posible comenzar con una nueva consulta ciudadana, si aún no se ha concluido con las del primer ejercicio.

Confían en que la participación ciudadana hace una mejor ciudad, de ahí que este tipo de proyectos no puede desencantarlos, pues la intención es que cada año esta se incremente.

El presupuesto participativo nació como una necesidad de dar voz y voto a los ciudadanos sobre las obras que desean se realicen en su entorno, “siempre el ciudadano va a saber qué es lo que necesita en su colonia, no podemos llegar y decir lo que les falta”, comentó la regidora de Movimiento Ciudadano (MC).

La convocatoria para inscribir los proyectos que desean se ejecuten el próximo año arrancó este 7 de diciembre y concluirá el 7 de enero, por lo que una vez que se cuenta con estos comenzará la socialización de los mismos durante un tiempo y finalmente organizar el ejercicio de votación con apoyo de las instancias electorales y con ello determinar cuáles son las que los duranguenses más votaron.