Falta que la sociedad sea corresponsable del propio desarrollo: Raúl Zamudio

En cada ciudad, en cada entidad hay que dimensionar hasta donde se quiere llegar en cuanto al desarrollo y crecimiento, focalizar que es lo que se quiere, seguridad, salud, infraestructura, y lo más importante sumarse como ciudadanos, “usualmente se espera que los gobiernos resuelvan todo, pero como ciudadano hay que sumarnos, ser corresponsables de mejorar el entorno”, así lo precisó Emilio Raúl Zamudio González, especialista en estudios y comprensión de organizaciones, al terminar su conferencia invitado por el Inevap, "La cultura de la evaluación".

Reconoció que es un tema cultural, “porque como mexicanos, nos falta ser más corresponsables de nuestro propio desarrollo, esperamos que los demás hagan cosas para que nos favorezcan, pero hay que preguntarnos ¿Qué hago yo como persona, para que eso suceda?”, muchas veces se acercan las autoridades a los ciudadanos a preguntar que quieren, pero muchos vecinos no participan.

Para una buena ciudad, es importante una participación ciudadana, en los canales institucionales, y también es necesario que se realicen evaluaciones, que sirven precisamente para mejorar, por ejemplo dentro de las organizaciones, aunque “sí bien la evaluación puede ser incómoda para algunos, siempre será para mejorar”, para que el servicio o programa que se lleva a cabo, y llegue al usuario de la mejor manera, como resultado de realizar un proceso de metodología científica, imparcialidad, elementos objetivos y sin buscar dañar a nadie.

Indicó que hay diferentes niveles de evaluación, y requiere de recurso para llevarse a cabo, por ejemplo en Durango, es una entidad autónoma que promueve la evaluación y la difunde, también se debe considerar que el Congreso del Estado determina que se puede evaluar y que no.

Para comenzar con los trabajos del seminario «El rol de la evaluación y la rendición de cuentas», el Mtro. Emilio Raúl Zamudio González da inicio a la conferencia «La cultura de la evaluación».



#Inevap #gLOCAL2023 pic.twitter.com/tXEWhQg8Fj — Inevap Durango (@inevap_dgo) May 31, 2023

Ahora con el tema de transparencia y acceso a la información, dijo que es muy fácil llegar al fondo de los temas o problemáticas, solo hay que saber cómo acercarse, cómo preguntar, plantearse bien que es lo que quiero, pero también consultar fuentes oficiales.

Sobre la opinión que tiene ante la política que maneja el Gobierno Federal de la 4T, respecto al tema de transparencia y que no parece ser una prioridad, además de cuestionar a quienes critican, expresó “mi opinión personal, no como académico, sino como ciudadano de a pie, me gusta que haya apertura en todos los espacios y apertura libre de opinar”, que se pueda decir si me gusta o no tal o cual programa, pero ahora no se puede.

Se debe tener claro que “mi opinión, es tan válida como la tuya”, porque la polarización y choque, no es sano para la sociedad, y “el ambiente está muy polarizado, uno no puede decir que el presidente no está haciendo bien, porque hay detractores que se van en contra de ciertas opiniones, entonces me parece que esa parte debe mejorar”.

El gobierno federal es muy grande, hay acciones buenas, y otras que quizá no lo sean, pero siempre habrá elementos que pudieran incidir de mejor manera, puntualizó.