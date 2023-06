Fin de cursos no debe afectar la economía familiar: Alejandro Mojica

“La economía de las familias sigue siendo un tema que preocupa a los duranguenses, por lo que la salida de los estudiantes de las escuelas no debe generar gastos excesivos, sino más bien orientarse sobre todo en que reciban sus certificados”, para que los incentive a continuar con su educación, así lo consideró el diputado Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Lo primero es que reciban su certificado de estudios, y evitar gastos extra que sean excesivos, además de que los padres de familia esperan ya uniformes y útiles gratuitos, para el próximo ciclo escolar 2023-2024.

Manifestó que durante los recorridos que realiza de manera permanente en diferentes colonias de la capital, la gente le expresa su preocupación por tener que comprar vestimenta o zapatos nuevos para los eventos de graduación, o pagar lo que algunas sociedades de padres de familia exigen de cuotas pendientes para que los menores reciban su papelería por parte de las instituciones educativas.

Él también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXIX Legislatura, señaló que estarán atentos de que las mesas directivas de padres no pongan como requisito pagar cuotas para que las escuelas entreguen documentación, ya que las familias tienen gastos en vestimentas especiales e incluso en algunos lugares hasta anillos de graduación les piden, al igual que pago para poder contar con el certificado de estudios de sus hijos.





De cobrar la documentación, “es una afectación a su economía familiar”, por eso la prioridad es que continúen con sus estudios y así combatir la deserción escolar.

Mencionó que ante las altas temperaturas que se registran en Durango y que provocan que se utilice más los electrodomésticos, el Poder Legislativo exhortará a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca subsidios en las tarifas de la luz y así apoyar la economía de las familias duranguenses.

“Los 25 diputados podamos generar un punto de acuerdo, exhortando a la CFE y al gobierno de la 4T para que ayude Durango y no todo se esté metiendo a los mega proyectos del sur del país, los cuales no son viables, como es el tren maya o la refinería que no está funcionando”, puntualizó.